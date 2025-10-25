Ski alpin : les Françaises commencent difficilement la saison hivernale

La saison des sports d’hiver vient de débuter à Sölden, en Autriche. Le géant dames, première épreuve du calendrier, n’a pas souri aux Françaises. En revanche, l’Autrichienne Julia Scheib a créé la surprise en s’imposant avec plus d’une seconde d’avance, à domicile.

Une entame délicate pour les Tricolores. Sur la piste du glacier du Rettenbach, 66 skieuses se sont élancées pour ce premier géant de l’année. Parmi elles, quatre Françaises : Camille Cerutti, Axelle Chevrier, Clara Direz et Doriane Escané. Malheureusement, les protégées de Lionel Pellicier n’ont pas su dompter une piste exigeante et piégeuse.

En revanche, Julia Scheib a brillé à domicile, remportant la première manche de géant puis confirmant en seconde pour s’offrir une victoire historique. Il s’agit du premier succès autrichien sur un géant féminin depuis plus de neuf ans, et la victoire d’Eva-Maria Brem à Jasná en 2016. Elle devance l’Américaine Paula Moltzan et la Suissesse Lara Gut-Behrami, tandis que Mikaela Shiffrin prend la quatrième place.

Les Françaises en difficulté

La journée a été compliquée pour les Bleues. Camille Cerutti, Axelle Chevrier et Doriane Escané ont toutes trois chuté lors de la première manche. Pour Cerutti, qui retrouvait la discipline pour la première fois depuis sa lourde chute aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, la course s’est arrêtée après le deuxième intermédiaire.

Axelle Chevrier, en difficulté sur le haut du tracé, a également chuté peu après le deuxième intermédiaire. De son côté, Doriane Escané avait signé un excellent départ, pointant au troisième temps au premier intermédiaire, avant de sortir rapidement du parcours.

Seule Clara Direz a rallié l’arrivée et s’est qualifiée pour la seconde manche. Elle termine à une honorable 25e place, sauvant ainsi l’honneur tricolore pour cette ouverture de saison.