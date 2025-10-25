Tennis : la première édition du Masters 1000 de Paris à La Défense Arena a commencé ce samedi

Le Masters 1000 de Paris a commencé ce samedi avec les premiers matchs des qualifications. Pour la première fois de son histoire, le deuxième plus gros tournoi de tennis de France se tiendra à La Défense Arena.

Adieu l'Accor Arena, bienvenue Paris La Défense Arena. Pour la première fois de son histoire, le Masters 1000 de Paris se déroulera à La Défense Arena et non pas à Bercy, lieu emblématique du tournoi. La Fédération française de tennis a pris la décision de délocaliser le tournoi pour le moderniser et répondre aux attentes de l'ATP.

Le tournoi a commencé ce samedi avec les premiers matchs des qualifications. Les matchs sont à suivre sur la chaîne YouTube du tournoi.

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner présents

Le choix de la plus grande salle indoor d'Europe a été justifié par Cédric Pioline, directeur du tournoi : «Chaque année, le Rolex Paris Masters est un rendez-vous attendu et apprécié par tous les joueurs et les fans de tennis. Notre ambition est donc de perpétuer l’identité de notre événement, en mettant l’accent sur l’innovation et la modernité. Je suis convaincu que les infrastructures ultramodernes Paris La Défense Arena nous aideront à atteindre cet objectif. Ce déménagement doit permettre au tournoi d’entrer dans une nouvelle dimension en offrant aux joueurs et aux spectateurs une expérience toujours plus grande», a-t-il déclaré.

Le nouveau site permettra d’y aménager quatre courts de compétition, dont un court central d’une capacité de 16.500 places. Un court central qui a déjà été testé par certains des meilleurs joueurs du monde dont Carlos Alcaraz. Arrivé sur place en début de semaine, l'Espagnol a partagé le court avec Karen Khachanov pour une session d'entraînement.

Court-level points on the new Centre Court between Carlos Alcaraz and Karen Khachanov 🤩#RolexParisMasterspic.twitter.com/etttVrG1m1 — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 24, 2025

Le numéro 1 mondial fait évidemment figure de favori pour la victoire finale, mais il faudra également compter sur son rival éternel, Jannik Sinner. Les deux joueurs pourraient se retrouver en finale.

Update: Paris ATP Masters 1000 Main Draw Singles pic.twitter.com/JdEhXFalMF — Tennis Draws (@DrawsTennis) October 25, 2025

Malheureusement, l'un des meilleurs joueurs français a déclaré forfait quelques jours avant le début du tournoi. Arthur Fils, toujours blessé au dos, a mis fin à sa saison 2025.

Les matchs du tableau principal commenceront lundi 27 octobre. La finale se jouera dimanche 3 novembre.