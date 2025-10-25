UFC 321 : «No Contest» entre Ciryl Gane et Tom Aspinall, le combat pour le titre reporté à une date ultérieure

Le combat le plus attendu de l'année entre Ciryl Gane et Tom Aspinall, les deux meilleurs combattants de la catégorie poids lourds, se solde par un «No Contest». Touché par un doigt dans l'oeil, l'Anglais n'a pas pu reprendre le combat, qui sera reprogrammé.

Ciryl Gane devra patienter avant d'essayer devenir le premier champion incontesté français à l'UFC. Le combat tant attendu entre Ciryl Gane et Tom Aspinall à l'Etihad Arena d'Abu Dhabi (Émirats arabes unis) pour la ceinture des lourds de l'UFC a été arrêté dès le premier round, le Britannique étant incapable de reprendre le combat après avoir pris un coup dans l'oeil involontaire du Français. Une terrible désillusion pour le Français qui tenait la dragée haute au Britannique.

«C'est un dénouement compliqué, c'est sûr. Un KO. d'un côté comme de l'autre, aurait été mieux, c'est sûr. Frustration de se dire que le premier round s'était très bien déroulé. Fais chier putain ! Je me demande pourquoi il n'a pas essayé de pousser un petit plus. Mais c'est comme ça», a réagi le Français, écoeuré.

Ciryl Gane tentait après deux échecs de s'emparer du titre suprême mais devra encore patienter. Tom Aspinall conserve donc la ceinture des lourds mais un nouveau combat devrait avoir lieu dans les prochains mois.