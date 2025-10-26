Basket : l’énorme bourde de la Fédération qui a confondu Killian Tillie avec son frère lors de sa première convocation en équipe de France

La Fédération française de basket a commis une incroyable erreur au moment de convoquer Killian Tillie pour la première fois en équipe de France en vue des premiers matchs de qualification au Mondial 2027.

Dans la famille Tillie, elle voulait convoquer Killian. Mais la Fédération française de basket a commis une énorme bourde au moment d’appeler le joueur de 27 ans pour la première fois en équipe de France à l’occasion des premiers matchs de qualification au Mondial 2027. Dans la lettre envoyée au vainqueur de la Ligue des champions avec Malaga, l’instance s’est adressée à Kévin Tillie (34 ans), grand frère de Killian et double champion olympique avec l’équipe de France de… volley-ball.

«Cher Kévin», a ainsi écrit la FFBB en attaque de son courrier destiné à Killian Tillie et qui a été posté sur les réseaux sociaux par sa mère Caroline Keulen-Tillie, ancienne internationale néerlandaise de volley-ball. Et si son père Laurent Tillie a été également été sélectionneur de l’équipe de France masculine de volley-ball pendant près de dix ans (2012-2021), Killian Tillie a opté pour le basket, tout comme son frère aîné Kim (37 ans), qui compte 42 sélections avec les Bleus.

Passé notamment par Memphis en NBA avant de rejoindre Malaga (Espagne), Killian Tillie, champion d’Europe des moins de 16 ans avec la France en 2014, fait partie des 14 joueurs retenus par Frédéric Fauthoux pour la nouvelle campagne de qualification à la Coupe du Monde 2027, qui sera organisée au Qatar. Lui et les Bleus se réuniront à partir du 24 novembre à Rouen avant d’affronter la Belgique à la Kindarena (vendredi 28 novembre) puis la Finlande à Espoo (lundi 1er décembre).