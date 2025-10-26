Toute l’actu en direct 24h/24
«Ça va être un carnage au premier virage» : les prédictions d’Isack Hadjar avant le Grand Prix du Mexique

Le départ du Grand Prix du Mexique risque d'être mouvementé. Le départ du Grand Prix du Mexique risque d'être mouvementé. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Français Isack Hadjar, qui s’élancera en 8e position, promet un départ mouvementé, ce dimanche (21h), au Grand Prix du Mexique, qui sera diffusé sur Canal+ Sport 360.

Rendez-vous au 1er virage ! Deuxième au championnat du monde de Formule 1, à quatorze points de son coéquipier Oscar Piastri, Lando Norris s’élancera en pole position, ce dimanche, du Grand Prix du Mexique devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. 

Mais comme très souvent sur l’Autodromo Hermanos Rodríguez, le départ promet d’être mouvementé et riche en rebondissements avec un premier virage situé à plus de 800 mètres de la ligne de départ.

Et partir en tête n’offre aucune garantie. Sur les sept dernières éditions, le poleman a réussi à conserver la tête à l’issue du premier tour qu’à 2 reprises. Seuls Charles Leclerc en 2019 et Max Verstappen en 2022 y sont parvenus. Et cette course pourrait ne pas échapper à la règle. «Ça va être un carnage au premier virage», a lâché le Français Isack Hadjar, qui s’élancera en 8e position.

D’autant que Charles Leclerc, qui a manqué la pole de peu, a promis d’attaquer. «On prendra les risques nécessaires pour aller chercher la 1ère place au 1er virage parce que c’est un grand avantage pour le reste de la course», a lâché, au micro de Canal+, le pilote monégasque, en quête de sa première fois de la saison. 

Lando Norris partira en pole position au Grand Prix du Mexique.
Sur le même sujet Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix du Mexique Lire

Lando Norris s’est donc à quoi s’en tenir et va devoir s’employer pour conserver sa première place. Surtout qu’une victoire lui permettrait d’accentuer sur la pression sur Oscar Piastri dans la course au titre.

