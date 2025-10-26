Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : avec un but de Kylian Mbappé, le Real Madrid remporte le Clasico contre le FC Barcelone (2-1)

Les Merengues prennent cinq points d'avance sur le Barça. [REUTERS/Susana Vera]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche, le Real Madrid s'est imposé face au FC Barcelone (2-1) lors de la 10e journée de Liga avec notamment un but de Kylian Mbappé.

Ce fut un Clasico bouillant. Le Real Madrid a profité dimanche des faiblesses défensives du FC Barcelone pour s'imposer (2-1) et prendre cinq points d’avance sur ses rivaux en tête de la Liga.

Battu à quatre reprises la saison dernière par son éternel rival, le club madrilène a pris une petite revanche sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu, grâce à un Mbappé une nouvelle fois décisif (22e, 1-0) même s'il a manqué la balle du doublé sur pénalty (52e), et à l'Anglais Jude Bellingham (43e, 2-1).

Ce succès, qui aurait pu être bien plus large, permet au Real (1er, 27 points) de conforter sa première place en repoussant le Barça, champion en titre, à cinq longueurs.

Kylian Mbappé n'a toujours pas le permis de conduire.
Sur le même sujet Football : voici la magnifique voiture offerte à Kylian Mbappé par l’un des sponsors du Real Madrid (photo) Lire

Les buts en vidéo

22e, Kylian Mbappé

38e, Ferran Torres

43e, Jude Bellingham

Real MadridFC BarceloneFootballVidéo

À suivre aussi

Football : le but de Kylian Mbappé lors de Real Madrid-FC Barcelone (vidéo)
Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets contre Getafe à dix minutes du coup de sifflet final.
Liga : Kylian Mbappé offre une nouvelle victoire précieuse au Real Madrid (vidéo)
Football : un ancien joueur du Real Madrid victime d’un AVC et placé en soins intensifs

Ailleurs sur le web

Dernières actualités