Football : avec un but de Kylian Mbappé, le Real Madrid remporte le Clasico contre le FC Barcelone (2-1)

Ce dimanche, le Real Madrid s'est imposé face au FC Barcelone (2-1) lors de la 10e journée de Liga avec notamment un but de Kylian Mbappé.

Ce fut un Clasico bouillant. Le Real Madrid a profité dimanche des faiblesses défensives du FC Barcelone pour s'imposer (2-1) et prendre cinq points d’avance sur ses rivaux en tête de la Liga.

Battu à quatre reprises la saison dernière par son éternel rival, le club madrilène a pris une petite revanche sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu, grâce à un Mbappé une nouvelle fois décisif (22e, 1-0) même s'il a manqué la balle du doublé sur pénalty (52e), et à l'Anglais Jude Bellingham (43e, 2-1).

Ce succès, qui aurait pu être bien plus large, permet au Real (1er, 27 points) de conforter sa première place en repoussant le Barça, champion en titre, à cinq longueurs.

Les buts en vidéo

22e, Kylian Mbappé

38e, Ferran Torres

43e, Jude Bellingham