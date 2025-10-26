Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : le Bayern Munich renonce au retour d’un de ses anciens joueurs accusé de violences conjugales

Jérôme Boateng devait effectuer un stage d'observation au Bayern Munich. Jérôme Boateng devait effectuer un stage d'observation au Bayern Munich. [PictureAlliance / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sous la pression de ses supporters, le Bayern Munich a renoncé au retour de Jérôme Boateng, qui a évolué pendant dix ans au sein du club bavarois, dans le cadre d’un stage pour préparer un diplôme d’entraîneur.

Il ne fera pas son retour dans son ancien club. Dans le cadre d’un stage pour préparer un diplôme d’entraîneur, Jérôme Boateng (37 ans), qui a mis un terme à sa carrière il y a un peu plus d’un mois après une dernière saison du côté de Linz (Autriche), devait intégrer le staff technique du Bayern Munich, où il a évolué pendant dix ans (2011-2021), sous la direction de Vincent Kompany. Une perspective qui n’était pas du tout du goût des supporters de la formation bavaroise.

Les fans du Bayern Munich, qui ont notamment déployé des banderoles dans les travées de l'Allianz Arena, étaient fermement opposés à un retour de l’ancien défenseur, accusé de violences conjugales contre son ancienne compagne lors de vacances en 2018. Et s’il avait finalement écopé d’un avertissement en 2024, faute de preuves suffisantes, les supporters ont été entendus. A la suite d’un échange avec Jérôme Boateng, le champion d’Allemagne, invaincu cette saison avec 13 victoires en autant de rencontres toutes compétitions confondues, a renoncé à lui ouvrir les portes du club pour son stage.

«Lors d’un échange constructif entre le FC Bayern et Jérôme Boateng cette semaine, il a été décidé qu'il ne ferait pas de stage d’observation au sein du club. Jérôme reste très attaché au FC Bayern et ne souhaite pas que le club subisse de préjudice en raison des discussions controversées actuelles à son sujet», a indiqué le club allemand dans un communiqué.

Achraf Hakimi est l'un des favoris au titre de meilleur joueur africain de l'année.
Sur le même sujet Football : voici les 10 nommés pour le prix du meilleur joueur africain de l’année, avec Achraf Hakimi Lire

De son côté, Jérôme Boateng a également assuré qu’il ne reviendrait pas. De quoi mettre un terme à la polémique et permettre au Bayer Munich de se concentrer sur ses futures échéances avant un déplacement, cette semaine, à Cologne en Coupe d’Allemagne avant la réception du Bayer Leverkusen en Bundesliga et de se rendre sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le PSG en Ligue des champions (4 novembre).

FootballAllemagneBayern Munichviolences conjugales

À suivre aussi

Football : le classement des 20 meilleurs centres de formation au monde avec le PSG
Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas apprécié certains décisions arbitrales.
«C’est scandaleux» : le coup de gueule des Marseillais sur les arbitres après la défaite de l’OM en ligue des champions
Le PSG occupe la première place du classement de la Ligue des champions.
Ligue des champions 2025-2026 : le classement complet après la 3ème journée

Ailleurs sur le web

Dernières actualités