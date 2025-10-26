Football : le Bayern Munich renonce au retour d’un de ses anciens joueurs accusé de violences conjugales

Sous la pression de ses supporters, le Bayern Munich a renoncé au retour de Jérôme Boateng, qui a évolué pendant dix ans au sein du club bavarois, dans le cadre d’un stage pour préparer un diplôme d’entraîneur.

Il ne fera pas son retour dans son ancien club. Dans le cadre d’un stage pour préparer un diplôme d’entraîneur, Jérôme Boateng (37 ans), qui a mis un terme à sa carrière il y a un peu plus d’un mois après une dernière saison du côté de Linz (Autriche), devait intégrer le staff technique du Bayern Munich, où il a évolué pendant dix ans (2011-2021), sous la direction de Vincent Kompany. Une perspective qui n’était pas du tout du goût des supporters de la formation bavaroise.

Erklärung des FC Bayern zu Jérôme Boateng



In einem konstruktiven Austausch, den der FC Bayern und Jérôme Boateng in dieser Woche hatten, wurde entschieden, dass Jérôme Boateng nicht beim FC Bayern hospitieren wird. Jérôme fühlt sich dem FC Bayern sehr verbunden und möchte nicht,… pic.twitter.com/b4qlWHCTsv — FC Bayern München (@FCBayern) October 25, 2025

Les fans du Bayern Munich, qui ont notamment déployé des banderoles dans les travées de l'Allianz Arena, étaient fermement opposés à un retour de l’ancien défenseur, accusé de violences conjugales contre son ancienne compagne lors de vacances en 2018. Et s’il avait finalement écopé d’un avertissement en 2024, faute de preuves suffisantes, les supporters ont été entendus. A la suite d’un échange avec Jérôme Boateng, le champion d’Allemagne, invaincu cette saison avec 13 victoires en autant de rencontres toutes compétitions confondues, a renoncé à lui ouvrir les portes du club pour son stage.

«Lors d’un échange constructif entre le FC Bayern et Jérôme Boateng cette semaine, il a été décidé qu'il ne ferait pas de stage d’observation au sein du club. Jérôme reste très attaché au FC Bayern et ne souhaite pas que le club subisse de préjudice en raison des discussions controversées actuelles à son sujet», a indiqué le club allemand dans un communiqué.

De son côté, Jérôme Boateng a également assuré qu’il ne reviendrait pas. De quoi mettre un terme à la polémique et permettre au Bayer Munich de se concentrer sur ses futures échéances avant un déplacement, cette semaine, à Cologne en Coupe d’Allemagne avant la réception du Bayer Leverkusen en Bundesliga et de se rendre sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le PSG en Ligue des champions (4 novembre).