Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : le but de Kylian Mbappé lors de Real Madrid-FC Barcelone (vidéo)

Kylian Mbappé a inscrit son 11e but en championnat cette saison. [REUTERS/Albert Gea]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Kylian Mbappé a ouvert le score ce dimanche lors du Clasico Real Madrid-FC Barcelone d'une très belle frappe.

Après un premier but annulé par la VAR, il a pu célébrer comme il se doit. Kylian Mbappé a inscrit son 11e but de la saison du championnat d’Espagne en 10 match, dimanche, en ouvrant le score lors du Clasico Real Madrid-FC Barcelone.

Alors qu’à la 12e minute, il pensait ouvrir le score d’une sublime demi-volée des 25 mètres, la VAR est intervenue. 

Il a alors dû attendre dix minutes plus tard pour être servi par Jude Bellingham et faire chavirer le Sanitago Bernabeu.

Le but de Kylian Mbappé

Kylian MbappéReal MadridFootballVidéo

À suivre aussi

Cristiano Ronaldo reste le football le mieux payé au monde avec des revenus estimés à 240 millions d'euros.
Football : voici les dix joueurs les mieux payés du monde en 2025-2026
Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets contre Getafe à dix minutes du coup de sifflet final.
Liga : Kylian Mbappé offre une nouvelle victoire précieuse au Real Madrid (vidéo)
Kylian Mbappé n'a toujours pas le permis de conduire.
Football : voici la magnifique voiture offerte à Kylian Mbappé par l’un des sponsors du Real Madrid (photo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités