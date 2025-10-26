Football : le but de Kylian Mbappé lors de Real Madrid-FC Barcelone (vidéo)

Kylian Mbappé a ouvert le score ce dimanche lors du Clasico Real Madrid-FC Barcelone d'une très belle frappe.

Après un premier but annulé par la VAR, il a pu célébrer comme il se doit. Kylian Mbappé a inscrit son 11e but de la saison du championnat d’Espagne en 10 match, dimanche, en ouvrant le score lors du Clasico Real Madrid-FC Barcelone.

Alors qu’à la 12e minute, il pensait ouvrir le score d’une sublime demi-volée des 25 mètres, la VAR est intervenue.

Il a alors dû attendre dix minutes plus tard pour être servi par Jude Bellingham et faire chavirer le Sanitago Bernabeu.

Le but de Kylian Mbappé