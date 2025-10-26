Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix du Mexique

Au volant de sa McLaren, Lando Norris partira en pole position, ce dimanche, du Grand Prix du Mexique devant les Ferrari de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton. La course est à suivre à partir de 21h sur Canal+ Sport 360.

1ère ligne

Lando Norris (GBR/McLaren)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

QUEL TOUR DE NORRIS ! 😳



Le Britannique prend la pole devant les 2 Ferrari, Hamilton signe sa meilleure qualif en rouge !



Verstappen partira 5e, Piastri 7e : Norris peut faire un gros coup demain ! 🇲🇽 #F1#MexicoGPpic.twitter.com/yDipgKrxVH — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 25, 2025

2e ligne

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)

3e ligne

Max Verstappen (NED/Red Bull)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

4e ligne

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

5e ligne

Oliver Bearman (GBR/Haas)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

6e ligne

Esteban Ocon (FRA/Haas)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)

7e ligne

Nico Hülkenberg (GER/Sauber)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

8e ligne

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

9e ligne

Alexander Albon (THA/Williams)

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

10e ligne

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Franco Colapinto (ARG/Alpine)