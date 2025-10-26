Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix du Mexique

Lando Norris partira en pole position au Grand Prix du Mexique. Lando Norris partira en pole position au Grand Prix du Mexique. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au volant de sa McLaren, Lando Norris partira en pole position, ce dimanche, du Grand Prix du Mexique devant les Ferrari de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton. La course est à suivre à partir de 21h sur Canal+ Sport 360.

1ère ligne

Lando Norris (GBR/McLaren)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

2e ligne

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)

3e ligne

Max Verstappen (NED/Red Bull)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

4e ligne

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

5e ligne

Oliver Bearman (GBR/Haas)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

6e ligne

Esteban Ocon (FRA/Haas)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)

7e ligne

Nico Hülkenberg (GER/Sauber)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

8e ligne

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

9e ligne

Alexander Albon (THA/Williams)

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

10e ligne

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Franco Colapinto (ARG/Alpine)

Formule 1SportGrand PrixMexique

À suivre aussi

Carlos Sainz a remporté le Grand Prix du Mexique la saison dernière.
Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix du Mexique
Formule 1 : pourquoi l'écurie Red Bull a-t-elle écopé d'une amende de 50.000 euros lors du Grand Prix des Etats-Unis ?
Oscar Piastri occupe toujours la tête du championnat du monde devant son coéquipier Lando Norris.
Formule 1 : le classement complet des pilotes et des constructeurs après le Grand Prix des Etats-Unis

Ailleurs sur le web

Dernières actualités