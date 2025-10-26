Natation : le palmarès complet des Championnats de France en petit bassin

Maxime Grousset et Béryl Gastaldello ont chacun décroché quatre titres lors des Championnats de France de natation en petit bassin qui s’achève, ce dimanche, à Taverny (Val-d'Oise).
Hommes
100m papillon
1. Maxime Grousset en 48.87
2. Clément Secchi en 49.96
3. Stanislas Huille en 50.01
400m nage libre
1. Roman Fuchs en 3:38.97
2. Sauveur Cristofini en 3:39.69
3. David Aubry en 3:42.05
200m dos
1. Mewen Tomac en 1:50.00
2. Yohann Ndoye-Brouard en 1:50.26
3. Antoine Herlem en 1:51.36
100m 4 nages
1. Maxime Grousset en 50.56
2. Nikita Baez en 52.66
3. Tom Remy en 53.38
800m nage libre
1. Emile Vincent en 7:41.52
2. Sauveur Cristofini en 7:42.47
3. David Aubry en 7:43.30
100m dos
1. Mewen Tomac en 50.00
2. Yohann Ndoye-Brouard en 50.83
3. Jules André en 51.25
200m brasse
1. Antoine Viquerat en 2:05.84
2. Carl Aitkaci en 2:06.05
3. Antoine Marc en 2:07.32
200m papillon
1. Clement Secchi en 1:52.61
2. Sandro Henras-Marouf en 1:56.18
3. Matéo Grégoire-Charmasson en 1:56.45
50m nage libre
1. Maxime Grousset en 20.81
2. Nikita Baez en 21.34
3. Matteo Robba en 21.57
100m brasse
1. Jérémie Delbois en 57.13
2. Antoine Vicquerat en 57.51
3. Carl Aitkaci en 57.66
400m 4 nages
1. Emilien Mattenet en 4:08.66
2. Valentin Trevillot en 4:09.32
3. Mohemmed-Yassinne Ben Abbes en 4:12.85
50m papillon
1. Maxime Grousset en 22.02
2. Youssef Ramaddan en 22.36
3. Clément Secchi en 22.39
200m nage libre
1. Roman Fuchs en 1:42.08
2. Mewen Tomac en 1:43.51
3. Sauveur Cristofini en 1:43.61
Femmes
50m brasse
1. Giulia Rossi-Bene en 30.64
2. Anastasia Urbaniak en 30.85
3. Romane Labhini en 31.34
50m dos
1. Analia Pigrée en 26.61
2. Jeanne Lechevalier en 26.63
3. Mélanie Hénique en 26.77
200m quatre nages
1. Camille Tissandié en 2:10.65
2. Bertille Cousson en 2:12.10
3. Gaia Rasmussen en 2:13.50
100m nage libre
1. Béryl Gastaldello en 52.18
2. Anastasia Urbaniak en 52.78
3. Eloise Riley 53.02
1.500m nage libre
1. Anastasiia Kirpichnikova en 15:47.44
2. Laura Gourgeon en 16:14.16
3. Carla Serra en 16:16.60
100m brasse
1. Giulia Rossi-Bene en 1:07.20
2. Louann Soulard en 1:07.80
3. Zia Dupont en 1:08.95
400m 4 nages dames
1. Camille Tissandié en 4:39.43
2. Tess Tinker en 4:41.64
3. Manon Domingeon en 4:45.67
50m papillon
1. Béryl Gastaldello en 25.13
2. Mélanie Henique en 25.61
3. Maty Ndoye-Brouard en 25.96
200m nage libre
1. Marina Jehl en 1:55.41
2. Anastasia Urbaniak en 1:56.85
3. Eloise Riley en 1:57.00
800m nage libre
1. Anastasiia Kirpichnikova en 8:20.45
2. Laura Gourgeon en 8:32.18
3. Inès Delacroix en 8:32.48
100m dos
1. Béryl Gastaldello en 57.28
2. Jeannne Lechevalier en 58.44
3. Bertille Cousson en 59.26
200m brasse
1. Louann Soulard en 2:25.98
2. Camille Tissandie en 2:26.63
3. Giulia Rossi-Benne en 2:26.78
200m papillon
1. Adelaide Meuter en 2:10.04
2. Lili-Rose Berthelot en 2:10.11
3. Soizic Gelfmann en 2:12.79
50m nage libre
1. Béryl Gastaldello en 23.94
2. Analia Pigrée en 24.28
3. Mélanie Henique en 24.52