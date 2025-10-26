Toute l’actu en direct 24h/24
NBA : l’action incroyable de Victor Wembanyama lors de la victoire de San Antonio contre Brooklyn (vidéo)

Le Français a terminé la rencontre avec 31 points, 14 rebonds, 4 passes, 6 contres. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dimanche soir, lors de la victoire des San Antonio Spurs contre les Brooklyn Nets (118-107), Victor Wembanyama a encore réalisé des actions de très grandes classes.

Il n’a pas manqué ses débuts à domicile. Pour le premier match de la saison au Frost Bank Center, Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs, ce dimanche, ont battu les Brooklyn Nets (118-107). Le Français a terminé la rencontre avec 31 points, 14 rebonds, 4 passes, 6 contres.

Et surtout «Wemby» a régalé les fans texans et leur tout nouveau groupe d’ultras. Sur une action, le médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France a réalisé deux contres pour ensuite aller s’offrir un 3 points.

À noter que les Spurs sont toujours invaincus depuis le début de la saison avec trois victoires en autant de rencontres.

La soirée a été marquée par l'hommage rendu à Gregg Popovich. Le coach historique des Spurs, victime d'un AVC en novembre dernier, a laissé en cours de saison dernière les commandes à Mitch Johnson. Les Spurs ont accroché une nouvelle bannière au plafond de leur salle avec l'inscription «Pop 1.390» ornée de cinq étoiles: 1.390 comme le nombre de matches remportés par Popovich en NBA, cinq comme ses titres NBA. Arrivé à sa tête en 1996, Popovich a conduit la franchise texane à cinq titres de champions NBA.

Victor WembanyamaNBAVidéoSportBasket

