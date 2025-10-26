Transat Café L’Or 2025 : combien les vainqueurs vont-ils toucher ?

Le départ de la 17e édition de la Transat Café L’Or sera donné, ce dimanche, du Havre pour les Ultim, Imoca et Class 40, alors que celui des Ocean Fifty a été avancé, à la veille, en raison des conditions météorologiques. Voici combien les skippers les mieux classés.

C’est l’un des rendez-vous majeurs de la course au large. Au lendemain de celui des Ocean Fifty, avancé en raison des conditions météorologiques, le départ de la 17e édition de la Transat Café L’Or, anciennement Transat Jacques Vabre, sera donné, ce dimanche, du Havre pour les Ultim, Imoca et Class 40 avec, au total, 148 skippers (dont 18 femmes) qui tenteront de rallier Fort-de-France (Martinique).

Créée en 1993, cette course à la voile transatlantique, sans escale et sans assistance, s’effectue en duo et accorde des primes différentes en fonction de la classe. Dans la catégorie Ultim, les vainqueurs, qui succéderont à Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse, empocheront 60.000 euros, contre 40.000 euros lors de la précédente édition en 2023. Une somme identique sera versée aux vainqueurs en Imoca.

En revanche, les équipages qui franchiront la ligne d’arrivée en premiers en Class 40 toucheront trois fois moins, soit 20.000 euros. Tout comme en Ocean Fifty, dont la prime a été divisée par deux. Et les premiers bateaux sont attendus dans moins de deux semaines à Fort-de-France.

Les vainqueurs en Imoca

1ère place : 60.000 euros

2e : 30.000 euros

3e : 20.000 euros

4e : 15.000 euros

5e : 10.000 euros

Les vainqueurs en Ultim

1ère place : 60.000 euros

2e : 30.000 euros

3e : 10.000 euros

Les vainqueurs en Class 40

1ère place : 20.000 euros

2e : 15.000 euros

3e : 10.000 euros

4e : 6.000 euros

5e : 4.000 euros

Les vainqueurs en Ocean Fifty

1ère place : 20.000 euros

2e : 12.000 euros

3e : 8.000 euros