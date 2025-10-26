UFC : un nouveau combat entre Ciryl Gane et Tom Aspinall aura-t-il lieu ?

Le combat très attendu entre Ciryl Gane et Tom Aspinall a été arrêté dès le 1er round sur un «no-contest», samedi, à Abu Dhabi, après un coup involontaire du Français dans les yeux de son adversaire.

Une énorme frustration pour les amateurs de sports de combat. Mais aussi les deux combattants. Présenté comme l’un des matchs de l’année, l’affrontement entre Ciryl Gane et Tom Aspinall a tourné court, samedi, à l’UFC 321 organisé à Abu Dhabi. A la fin du 1er round, en voulant repousser une charge de son adversaire, le Français a mis involontairement ses doigts dans les yeux de son adversaire. Et après plusieurs minutes d’interruption, Tom Aspinall, dans l’incapacité d’ouvrir son œil droit, n’a pas été en mesure de reprendre sa place.

«La revanche sera très intéressante»

L’arbitre n’a pas eu d’autre choix que d’arrêter la rencontre sur un «no-contest» (combat sans décision), le Britannique conservant sa ceinture des lourds. Une terrible déception pour Ciryl Gane, qui avait fait d’énormes sacrifices pour préparer ce combat dans l’espoir de conquérir cette ceinture après deux échecs contre Francis Ngannou en janvier 2022 et Jon Jones en mars 2023.

Mais le natif de La Roche-sur-Yon va pouvoir quelque peu se consoler en disant qu’il aura le droit à une revanche face à Tom Aspinall. En conférence de presse, Dana White a en effet confirmé la tenue d’un nouveau combat entre les deux hommes. Sans préciser la date. Et s’il a été déçu par la tournure des événements, il a néanmoins souligné la performance du Français.

«Je pense que le rematch sera encore plus intéressant après ça, a déclaré le patron de l’UFC. Il a fait saigner Tom. Tom ne voulait pas continuer le combat. La revanche sera très intéressante.» Et tout le monde a déjà hâte d’y être.