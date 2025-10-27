Football : insultes, envahissement de terrain… Pourquoi le club d’Evreux a-t-il déclaré forfait à la mi-temps d’un match de Coupe de France ?

Largement mené, le club d’Évreux a déclaré forfait, ce week-end, à la mi-temps de son match du 6e tour de la Coupe de France contre l’ASPTT Caen.

Les joueurs ne sont pas revenus sur la pelouse en seconde période. Largement mené au score (4-0), le club d’Évreux a déclaré forfait, samedi, à la mi-temps de son match du 6e tour de la Coupe de France contre l’ASPTT Caen. Dans cette rencontre entre clubs de Régional 1, le club de l’Eure a vécu un début match cauchemardesque, se retrouvant réduit à 9 dès la 20e minute après l’expulsion de ses deux gardiens.

«La fête a été gâchée»

Mais la situation ne s’est pas arrangée. Loin de là. Contraint de mettre un joueur dans la cage, l’équipe visiteuse a encaissé, sur pénalty, un 4e but, qui a fait dégoupiller ses supporters. Ces derniers ont envahi le terrain du stade Maurice-Fouque à la pause et l’un d’eux aurait même poursuivi un joueur caennais au moment de rentrer au vestiaire. Un père de famille s’est également plaint d’avoir reçu un coup de pied.

De nombreuses insultes ont également fusé, notamment à l’encontre des arbitres. Cette situation a poussé les joueurs d’Évreux à jeter l’éponge pour éviter des débordements encore plus importants. «Le coach d’Évreux m’a dit : "c’est la honte, on s’excuse du spectacle, on préfère s’en aller maintenant avant que ça ne s’envenime". Ils se disaient écœurés par l’arbitrage», a déclaré Yann Binet, président de l’ASPTT Caen, à Actu.fr. «La fête a été gâchée. Je n’en veux pas au club d’Évreux, d’autant qu’il ne s’est rien passé entre les joueurs ou entre les coachs», a-t-il ajouté.

De son côté, le président d’Évreux est revenu sur cette décision. «Des personnes en dehors des acteurs du jeu ont commencé à adopter des attitudes violentes et injurieuses pendant de longues minutes. Nous avons eu beaucoup de mal à faire rentrer les joueurs aux vestiaires dans de bonnes conditions», a déploré Samuel Brigantino dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux du club. Et alors que la commission de discipline de la FFF va désormais devoir statuer, son club encourt une lourde sanction.

L’ASPTT Caen connaîtra l’identité de son adversaire au 7e tour, marqué l’entrée en lice des clubs de Ligue 2, lors du tirage au sort qui sera effectué, ce mercredi, au siège du CNOSF. Et les matchs se joueront le samedi 15 et dimanche 16 novembre.