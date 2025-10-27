Football : voici ce qu’a dit Vinicius Jr à son entraîneur au moment de sa sortie lors du Classico entre le Real Madrid et Barcelone

Vinicius Jr était très remonté contre son entraîneur au moment de son remplacement lors du Classico remporté, dimanche, par le Real Madrid contre le FC Barcelone (2-1).

Il n’a pas mâché ses mots. Vinicius Jr. a laissé éclater sa colère et sa frustration, dimanche, au moment de céder sa place à Rodrygo lors du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Liga (2-1). A sa sortie du terrain, à une vingtaine de minutes du coup de sifflet final, l’attaquant brésilien s’est violemment emporté contre son entraîneur Xabi Alonso, avant de rentrer directement au vestiaire, passablement irrité.

«Nous en parlerons en privé»

Dans un premier temps, le numéro 7 madrilène a été surpris de devoir quitter ses partenaires. «Moi ? Moi ?», a-t-il demandé au banc de touche madrilène, selon le diffuseur espagnol, qui avait une caméra isolée sur l’international brésilien. Et lorsqu’il a compris qu’il devait sortir, il s’est exprimé avec véhémence, menaçant de quitter le club. «Je quitte l’équipe, je pars, je préfère partir», a-t-il lâché très remonté. Et il s’en est ensuite pris verbalement au coach des Merengue. «Va te faire f.....», a-t-il lancé à plusieurs reprises en portugais ainsi qu’en espagnol.

Vinicius Jr. s’est finalement calmé et est revenu assister à la fin de la rencontre marquée par quelques échauffourées. Xabi Alonso a préféré de son côté ne pas mettre de l’huile sur le feu, assurant que la situation serait réglée en interne. «Concernant ce qui s'est passé avec Vinicius, nous en parlerons en privé», a confié l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, sans doute désireux de ne pas mettre à mal la bonne dynamique de son équipe.

Avec ce succès, le Real Madrid compte douze victoires pour une seule défaite toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avant de recevoir, le week-end prochain, Valence en championnat et de se déplacer sur la pelouse de Liverpool en Ligue des champions.