Football : voici la liste des finalistes pour l’équipe de l’année FIFPRO avec plusieurs joueurs du PSG

La liste des 26 joueurs finalistes pour figurer dans le onze de l’année 2025, a été dévoilée ce lundi 27 octobre par la FIFPRO.

Le PSG en force. Comme chaque saison, la FIFPRO a dévoilé ce lundi ses nommés pour son onze type de l’année. Au total, 26 joueurs ont été présélectionnés et parmi eux sept joueurs passés dans les rangs du club de la capitale, vainqueur de la Ligue des champions.

The 26-player shortlist for the 2025 FIFPRO Men's World 11 – as voted by players worldwide.



The team will be revealed on 03.11.2025. pic.twitter.com/bnu1umSCKw — FIFPRO (@FIFPRO) October 27, 2025

En tête de gondole, on retrouve évidemment Ousmane Dembélé. Le Ballon d’or 2025 est accompagné d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Vitinha, et Joao Neves. Transféré à Manchester City, Gianluigi Donnarumma est également présent.

Aucune Française sélectionnée

Concernant les Français nommés, en plus de Dembélé, on retrouve le défenseur William Saliba (Arsenal) et l’attaquant et capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé (Real Madrid).

Dans cette longue liste, Erling Haaland (Manchester City) et aussi présents tout comme les légendes du ballon rond Lionel Messi (Inter Miami), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) et Luka Modric (AC Milan).

Du côté des femmes, aucune française n'a été sélectionnée. Vainqueure de l’Euro 2025, l’Angleterre placent 11 joueuses parmi les nommées.

The players have spoken.



This is the shortlist for the 2025 FIFPRO Women's World 11.



The team will be revealed on 03.11.2025. pic.twitter.com/2mgV8ltkaq — FIFPRO (@FIFPRO) October 27, 2025

A noter que les deux équipes (hommes et femmes) seront dévoilées le lundi 3 novembre.