«Je ne pouvais plus voir» : Tom Aspinall donne de ses nouvelles après son combat arrêté contre Ciryl Gane à l’UFC 321

Au lendemain de son combat arrêté contre Ciryl Gane à l’UFC 321, Tom Aspinall, touché aux yeux, a donné de ses nouvelles.

Il n’en démord pas. Ce dimanche sur sa chaîne Youtube, Tom Aspinall, le combattant anglais de MMA, est revenu sur l’arrêt du combat pour le titre mondial des poids-lourds de l’UFC à Abu Dhabi contre le Français Ciryl Gane, après avoir été touché aux yeux.

Après avoir passé la nuit à l’hôpital en observation, le Britannique, qui ne souffre d’aucune blessure, a finalement eu la confirmation d’un médecin qu’il a fait le bon choix en arrêtant le combat. «Nous n'avons rien trouvé de dangereux, a expliqué le spécialiste le médecin. Il fallait que vous stoppiez le combat et attendre d'être totalement rétabli avant de reprendre.»

De son côté, Aspinall, qui conserve sa ceinture des poids lourds en attendant le rematch de ce combat avec Gane, s’est montré très touché. «Je ne pouvais plus voir, ça empirait de minute en minute», détaille-t-il.

Samedi soir, Dana White, patron de l’UFC,a annoncé que le combat serait bien reprogrammé. Mais vu le timing et les prochaines soirées déjà prévues, il faudra sûrement attendre début 2026.