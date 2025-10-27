NBA : Victor Wembanyama nommé joueur de la semaine de la conférence Ouest

Le basketteur français Victor Wembanyama a été désigné meilleur joueur de la conférence Ouest de la première semaine de compétition en NBA, a annoncé la ligue de basket nord-américaine ce lundi.

Un début de saison exceptionnel. Depuis son retour sur les parquets, Victor Wembanyama confirme son statut «d'alien», son surnom depuis qu'il évolue dans la ligue nord-américaine de basket (NBA).

La semaine dernière, «Wemby» a réussi trois matchs de haute volée. Il s'est distingué avec 40 points mercredi face à Dallas, 29 points et 9 contres vendredi contre la Nouvelle-Orléans et 31 points et 14 rebonds dimanche face à Brooklyn, pour des moyennes de 33,3 points, 13,3 rebonds, 2,3 passes et 6 contres.

Les San Antonio Spurs invaincus

Des performances qui lui ont valu le titre de meilleur joueur de la semaine de la conférence Ouest. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il reçoit cette distinction, après une première en décembre 2024. Le double MVP grec de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, a lui été choisi pour la conférence Est.

Victor Wembanyama, du haut de ses 2,24 m, a ainsi contribué à la semaine parfaite des San Antonio Spurs (trois victoires, aucune défaite), alors qu'il n'avait plus foulé les parquets depuis huit mois et le diagnostic d'une thrombose veineuse au niveau d'une épaule en février.

Son prochain match aura lieu dans la nuit, à domicile, contre les Toronto Raptors.