Tennis de table : quand Félix et Alexis Lebrun feront-ils leur entrée en lice au WTT Champions de Montpellier ?

Tenant du titre, Félix Lebrun va participer, à partir de ce mardi, au WTT Champions de Montpellier, tout comme son grand frère Alexis ainsi que Simon Gauzy, Flavien Coton et Lilian Bardet.

Il va remettre son titre en jeu. Brillant vainqueur l’année dernière, Félix Lebrun (19 ans) sera très attendu, à partir de ce mardi, au WTT Champions de Montpellier, où il va tenter de décrocher un second sacre consécutif.

Et pour son entrée en lice, ce mardi (20h50), le numéro 1 français, malheureux finaliste du Grand Smash de Pékin avant d’être sacré champion d’Europe par équipes, sera opposé au Danois Jonathan Groth (n°27 mondial). Un adversaire qu’il a déjà battu à deux reprises en autant de confrontations.

Du lourd au 2e tour pour Alexis Lebrun ?

Et en cas de nouveau succès devant son public de la Sud de France Arena, le n°5 mondial, tête de série n°3 dans l’Hérault, affrontera au 2e tour, le vainqueur du duel franco-français, mercredi (18h30), entre Simon Gauzy et Lilian Bardet.

De son côté, l’aîné de la fratrie Lebrun, qui ne pourra pas croiser son petit frère avant la finale, aura un 1er tour également à sa portée, mercredi (20h50), contre le Nigérian Quadri Aruna (25e mondial). Mais il pourrait tomber sur du lourd dès le 2e tour avec le Japonais Tomokazu Harimoto (tête de série n°2, n°4 mondial), finaliste l’année dernière.

Cinquième et dernier joueur français du tableau masculin, Flavien Coton (17 ans), présent dans la même partie de tableau que Félix Lebrun, n’a pas été gâté puisqu’il a hérité du Taïwanais Lin Yun-Ju (n°8) pour son entrée, mardi (18h30), dans le tournoi.

Du côté du tableau féminin, le tirage au sort, effectué par Alexis Lebrun, a réservé un choc dès le 1er tour entre Charlotte Lutz et Prithika Pavade (mercredi à 16h30). Et la gagnante pourrait retrouver au 2e tour une autre française avec Jia Nan Yuan. A condition qu’elle vienne à bout, jeudi (14h45), de la Japonaise Miwa Harimoto.