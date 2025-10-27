Tennis : finaliste l’an dernier, pourquoi le Français Ugo Humbert a-t-il déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris ?

Finaliste l’an dernier, le Français Ugo Humbert a été contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Paris, où il a été remplacé par son compatriote Valentin Royer.

Il ne retrouvera pas le public parisien. Finaliste de la dernière édition, Ugo Humbert (27 ans) a déclaré forfait, ce lundi, pour le Masters 1000 de Paris. Le numéro 1 français souffre d’une blessure au dos, contractée samedi en demi-finale du tournoi ATP 500 de Bâle contre Alejandro Davidovich Fokina qu’il devait retrouver lors de son entrée en lice à la Paris La Défense Arena. Un mal récurrent cette saison.

Finaliste à Paris en 2024, Ugo Humbert est malheureusement contraint de déclarer forfait pour le Rolex Paris Masters 2025.



«Je suis triste d’annoncer que je ne vais pas pouvoir participer au tournoi cette année. À la suite de mon retrait à Bâle, où j’ai ressenti des douleurs au dos, il est préférable pour moi de privilégier le repos. J’ai hâte de revivre toutes ces belles émotions l’année prochaine au Rolex Paris Masters», a confié le 22e joueur mondial dans un communiqué de la FFT.

Sa participation au Moselle Open, la semaine prochaine, est également incertaine. Tout comme sa présence pour le Final 8 de la Coupe Davis à Bologne (Italie), où l’équipe de France doit affronter la Belgique en quarts de finale (18 novembre).

Le forfait d’Ugo Humbert, qui va perdre ses points acquis l’an dernier et sortir du top 30, profite à Valentin Royer (24 ans). Battu au 2e tour des qualifications par Sebastian Korda, le Français, 59e mondial, sera opposé, ce mardi, à Alejandro Davidovich Fokina (15e mondial) au 1er tour. Un adversaire qu’il n’a encore jamais affronté sur le circuit.