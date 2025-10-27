Tennis : Français en lice, lieu, diffusion TV… tout savoir Masters 1000 de Paris

A partir de ce lundi 27 octobre, le Masters 1000 de Paris, l’un des derniers grands tournois de la saison de tennis, commence dans un tout nouveau lieu.

Où se déroule le Masters 1000 de Paris

Après avoir vu le jour à Bercy, le Masters 1000 de Paris va déjà se disputer de Paris La Défense Arena pour les dix prochaines années. Cette saison, le tournoi se déroule de ce lundi 27 octobre au dimanche 2 octobre.

Qui sont les favoris ?

Ce tournoi, également appelé Rolex Paris Masters, est le dernier Masters 1000 de l’année verra Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, viser le sacre. Le tenant du titre Alexander Zverev voudra conserver sa couronne.

Les Français en lice

Ils seront neuf : Ugo Humbert, Giovanni Mpetshi Perricard, Corentin Moutet, Alexander Muller, Terence Atmane, Arthur Cazaux, Arthur Rinderknech et Benjamin Bonzi.

Combien touchera le vainqueur ?

Pour cette édition 2025, la dotation du tournoi s’élève à 6.128.940 euros. Le vainqueur se verra remettre un chèque de 946.610 euros.

Le palmarès depuis 2015

2024 : Alexander Zverev

2023 : Novak Djokovic

2022 : Holger Rune

2021 : Novak Djokovic

2020 : Daniil Medvedev

2019 : Novak Djokovic

2018 : Karen Khachanov

2017 : Jack Sock

2016 : Andy Murray

2015 : Novak Djokovic

Sur quelle chaîne TV ?

Le Masters de Paris sera à suive sur Eurosport, disponible via MyCanal.