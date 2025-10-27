Transat Café L’Or : le tenant du titre victime d’une avarie et contraint de s’arrêter

Dimanche soir, quelques heures après le départ de la Transat Café L’Or, l’Ultim Banque Populaire, barré par Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse, a été victime d’une avarie.

Un faux départ. Tenant du titre, l'Ultim Banque Populaire barré par Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse, s'est arrêté lundi matin à Lorient (Morbihan) en raison d'une avarie quelques heures après son départ dans la Transat Café L'Or, a annoncé la direction de course.

Le multicoque a rencontré un «problème de safran bâbord» dimanche aux alentours de 21h00 (GMT+1), a expliqué l'écurie, qui travaille à «établir un diagnostic technique» plus précis. Selon le règlement, le bateau devra s'arrêter au moins quatre heures avant de pouvoir repartir.

«nous sommes toujours en course»

Alternant à la première place une bonne partie de la soirée avec SVR Lazartigue de Tom Laperche et Franck Cammas, Banque Populaire a commencé à se dérouter vers Lorient, son port d'attache, au passage de la pointe de Bretagne.

«Forcément, c’est dommage d’avoir dû s’arrêter, d’autant que nous étions dans le bon timing et bien parti...mais ça fait partie de la course, a expliqué Armel Le Cléac’h. Maintenant, il faut aller de l’avant, s’autoriser à se projeter parce que la course est encore longue. Il reste beaucoup à faire. Et psychologiquement, nous sommes toujours en course.»

Il a atteint sa destination aux alentours de 6h, tandis que les trois autres Ultim engagés ont continué à filer à très haute vitesse vers le cap Finisterre (Espagne), qu'ils devraient dépasser dans quelques heures. Le premier Ultim est attendu en Martinique, à l'arrivée, autour du 5 novembre.