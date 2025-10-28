Biathlon : voici la date du passage de Julia Simon devant la commission de discipline

Condamnée à trois mois de prison avec sursis et 15.000 euros d’amende dans l’affaire de fraude à la carte bancaire, Julia Simon va passer début novembre devant la commission de discipline de la Fédération française de ski.

Après les sanctions judiciaires, les sanctions sportives ? Après avoir plaidé coupable, en fin de semaine dernière, devant le tribunal correctionnel d’Albertville dans l’affaire de fraude à la carte bancaire envers sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet et une kiné de l’équipe de France, Julia Simon (29 ans) a été condamnée à trois mois de prison avec sursis et 15.000 euros d’amende pour vol et escroquerie. Et à cette peine pourraient s'ajouter des sanctions infligées par la commission de discipline de la Fédération française de ski.

Une quinzaine de sanctions applicables

Alors que cette dernière avait annoncé, à l’issue de l’audience, qu’elle se réunirait «dans les plus brefs délais afin de se prononcer sur le plan disciplinaire fédéral», la biathlète française passera devant ladite commission, composée de sept membres, le jeudi 6 novembre, selon le Dauphiné Libéré, soit quelques jours avant le dernier stage de l’équipe de France féminine à Bessans (à partir du 10 novembre) et trois semaines avant le début de la Coupe du monde à Östersund (Suède).

Et à quelques mois des JO d’hiver 2026 à Milan, elle ne devrait pas échapper à une suspension. Reste à savoir dans quelle proportion, sachant que le règlement disciplinaire de la FFS comporte une quinzaine de sanctions applicables, qui va du simple avertissement jusqu’à la radiation. «Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus dans le respect du principe de proportionnalité (...) Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur», indique le règlement.

Lauréate du gros globe de cristal en 2023, Julia Simon devrait être fixée sur son sort dans une dizaine de jours. Et la sanction infligée par la commission de discipline de la FFS aura évidemment un impact sur sa saison.