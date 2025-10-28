Brésil : 46 supporters du club de Flamengo blessés apres un accident de la route

Un accident de bus, comportant des supporters du club de Flamengo qui se rendaient à un match, a fait 46 blessés lundi au Brésil.

Une scène terrifiante. En déplacement pour supporter leur équipe en Argentine, contre le Racing, pour la demi-finale retour de Copa Libertadores, 46 fans du club brésilien de Flamengo ont été blessés lors de l’accident de leur bus en périphérie de Rio de Janeiro, comme l’a rapporté le média brésilien O Globo ce mardi.

Momento do tombamento do ônibus da torcida organizada do Flamengo que estava indo a Argentina para o jogo de volta na Libertadores.pic.twitter.com/scpVjbW7dH — Conhecidos Futebol Clube (@conhecidosssp) October 27, 2025

Sur la vidéo de caméra de surveillance de la voie rapide de Barra Mansa, on peut voir le véhicule se renverser après avoir dérapé sur la chaussée détrempée par la pluie. Aucune personne n’a trouvé la mort dans cet accident. Certaines victimes ont été transportés à l’hôpital Santa Casa de Barra Mansa, d’autres à l’hôpital municipal São João Batista de Volta Redonda.

le chauffeur éjecté du bus

Parmi les victimes se trouve le chauffeur du bus, éjecté au moment de l’impact. Il souffre de plusieurs fractures aux jambes et a été placé en soins intensifs, selon le média brésilien. Un autre supporter a lui été opéré à la main.

«Flamengo a été informé de l'accident survenu avec le bus transportant des supporters en direction de Buenos Aires et a contacté le maire de Barra Mansa», a écrit le club brésilien.

Certains fans ont décidé de continuer le trajet vers l’Argentine pour assister à la demi-finale retour contre le Racing après la victoire des Brésiliens à l’aller (1-0).