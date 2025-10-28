Football : un international belge affecté par la mort de son chat renversé par une voiture

L’attaquant belge Michy Batshuayi, qui évolue à l’Eintracht Francfort (Allemagne), a été marqué par la mort de son chat renversé par une voiture.

Il n’a pu être sauvé. Michy Batshuayi (32 ans) a annoncé, ce dimanche, la mort de son chat après avoir été renversé par une voiture quelques jours plus tôt. Et l’international belge a été très affecté par la disparition de son animal de compagnie. «Kiyo s’est battu avec courage jusqu’au bout, et nous avons été à ses côtés à chaque instant. Il est parti entouré d’amour, dans nos bras… Je lui ai demandé pardon de ne pas avoir su le protéger comme j’aurais voulu. (…) Il restera pour toujours dans notre cœur le plus gentil et le plus aimant des chats. Nous t’aimons pour toujours», a-t-il posté en story sur son compte Instagram.

«Une opération aurait été trop risquée»

L’attaquant de l’Eintracht Francfort (Allemagne) a pourtant tout fait pour sauver son chat à la suite de son accident. Il avait notamment lancé un appel pour tenter de trouver un donneur de sang. Mais rien n’y a fait. «Kiyo a reçu plusieurs transfusions, mais malheureusement, son système immunitaire a rejeté le sang qu’il recevait. Ses cellules se sont mises à combattre ce sang étranger, ce qui a provoqué de graves complications : son foie et ses organes ont commencé à jaunir, signe d’un rejet sévère», a-t-il expliqué. Et d’ajouter : «Dans son état, une opération aurait été trop risquée, car il aurait pu être infecté très facilement.»

D’autant que son état de santé s’est soudainement aggravé. «Il était encore éveillé, reconnaissait son nom et mangeait un peu, mais sa jambe empirait rapidement (…). Les vétérinaires estimaient qu’il n’avait plus que 20% de chances de pouvoir se remettre de sa blessure à la jambe gauche, et malheureusement, l’infection s’est propagée à la droite. Un nerf avait aussi été gravement atteint», a-t-il également indiqué tout en prenant soin de remercier «du fond du cœur tous les donneurs de sang et toutes les personnes qui ont voulu aider notre petit Kiyo.»

Et ce décès s’ajoute à un début de saison compliqué sur le plan sportif pour Michy Batshuayi. L’attaquant belge n’a joué que cinq matchs toutes compétitions confondues avec l’Eintracht Francfort et disputé seulement 63 minutes sans inscrire le moindre but.