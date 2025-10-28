Toute l’actu en direct 24h/24
Football : un joueur de l’Inter Milan renverse mortellement un homme en fauteuil roulant en se rendant à l'entraînement

Le gardien de but serait actuellement en état de choc. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi, un gardien de l’Inter Milan a été impliqué dans un accident qui a causé la mort d’une personne en fauteuil roulant, alors qu’il se rendait à l’entraînement.

Un véritable drame. Ce mardi, l’agence de presse italienne ANSA a indiqué que le gardien espagnol Josep Martinez, évoluant à l’Inter Milan, a mortellement percuté un homme de 81 ans, en fauteuil roulant, alors qu’il était au volant de sa voiture sur les routes de Fenegro, une commune entre Côme et Milan.

L'accident s’est produit aux alentours de 9h30 sur la route provinciale 32, à Fenegrò, dans la province de Côme, selon Sky Italia. D'après une première reconstitution, la victime aurait quitté la piste cyclable pour rejoindre la voie opposée, traversant la route au moment où la voiture approchait. 

L'agence ANSA précise que le gardien de but, âgé de 27 ans, se serait immédiatement arrêté pour prodiguer les premiers soins. Lui-même serait actuellement toujours examiné, en état de choc.

La conférence de presse de l’entraîneur interiste Cristian Chivu, prévue ce mardi à 14 h, a été annulée a annoncé le club milanais sur son site officiel.

ItalieFootball

