NBA : le panier hallucinant réussi par Victor Wembanyama lors de la victoire des Spurs contre les Raptors (vidéo)

Victor Wembanyama a encore marqué les esprits en NBA. [Daniel Dunn-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors de la nouvelle victoire des San Antonio Spurs en NBA lundi contre Toronto, Victor Wembanyama a réalisé un lay-up en 360 degrés.

«Wemby» et les Spurs sont lancés. La franchise texane de San Antonio s’est offert un quatrième succès cette saison en autant de matchs en battant Toronto (121-103), 24 heures après leur victoire contre Brooklyn. Et Victor Wembanyama a encore marqué les esprits.

L’ancien joueur de Levallois, drafté en première position en 2023, a encore signé quelques actions spectaculaires, dont un lay-up après un saut à 360 degrés, improbable pour un joueur de sa taille (2,24 m).

Au final, le pivot français, qui dispute sa troisième saison en NBA, a compilé 24 points, 15 rebonds, 4 passes et 1 contre. Une belle feuille de statistiques qui est pourtant son plus faible total de la saison.

Sur le même sujet NBA : l’action incroyable de Victor Wembanyama lors de la victoire de San Antonio contre Brooklyn (vidéo) Lire

Autre fait, le Français poursuit sa belle série de 89 matchs de suite avec au moins un «block», à distance encore du record de Patrick Ewing (145).

