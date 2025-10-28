Tennis : Carlos Alcaraz sorti dès le premier tour par Cameron Norrie, au Rolex Paris Masters

L'Espagnol Carlos Alcaraz s'est incliné dès le premier tour du tournoi de Paris désormais joué à La Défense Arena, ce mardi 28 octobre. Il a subi la loi de Cameron Norrie, en trois sets.

Une sortie surprise pour le numéro 1 mondial. Ce mardi, Carlos Alcaraz a subi un revers en trois sets face au Britannique Cameron Norrie. Une performance terne de la part du vainqueur de Roland Garros et de l'US Open.

Pourtant vainqueur sans histoire de la première manche, sur le score de 6 jeux à 4, l'Espagnol a semblé en difficulté et n'a pas réussi à trouver des sensations sur le court central de ce nouveau tournoi du Rolex Paris Masters. Dans les deux manches suivantes, il n'a pas été en mesure d'inquiéter le 31e joueur mondial. Ce dernier s'impose 4-6, 6-3, 6-4.

Première défaite depuis Wimbledon pour Alcaraz

L'Espagnol, auteur de plus de 50 fautes directes, visait à Paris un neuvième titre en 2025. Lui qui n'a jamais brillé durant sa carrière lors de la tournée sur dur intérieur devra encore patienter pour décrocher un trophée majeur sur cette surface. Cette défaite est d'autant plus étonnante pour les observateurs que le numéro 1 mondial n'avait plus connu la défaite depuis juillet dernier et son revers en finale de Wimbledon, face à Jannik Sinner.

Au prochain tour, Cameron Norrie défiera le vainqueur de la rencontre entre Arthur Rinderknech (France) et Valentin Vacherot (Monaco).

Ce mercredi, l'Italien Jannik Sinner et l'Allemand Alexander Zverev seront notamment au programme, parmi les têtes de série majeures restantes.