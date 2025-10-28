Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : pourquoi un joueur kazakh a-t-il refusé de serrer la main de son adversaire au Masters 1000 de Paris ?

Alexander Bublik a été agacé par l'attitude d'Alexei Popyrin. Alexander Bublik a été agacé par l'attitude d'Alexei Popyrin. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Kazakhstanais Alexander Bublik a refusé de serrer la main à l’Australien Alexei Popyrin à l’issue de sa victoire au 1er tour du Masters 1000 de Paris.

Il a la rancœur tenace. Alexander Bublik a refusé de serrer la main à Alexei Popyrin à l’issue de sa victoire en deux sets, lundi, au 1er tour du Masters 1000 de Paris (6-4, 6-3). Le Kazakhstanais n’a pas apprécié l’attitude de son adversaire au début de la seconde manche.

Alors qu’Alexander Bublik était au service pour tenter de sauver deux balles de débreak (2-0, 15-40), l’Australien a inscrit un point presque miraculeux, en touchant par deux fois la bande du filet, sur un coup droit puis un revers, avant de conclure sur un smash tout aussi heureux sur la ligne.

Et il a célébré ce point en serrant le poing vers son clan, sans prendre le soin de s’excuser auprès d’Alexander Bublik comme le veut la coutume. Ce qui a profondément agacé le n°16 mondial, qui s'est contenté de saluer uniquement l'arbitre à la fin du match.

«Je pense que toute personne raisonnable aurait fait pareil à ma place, si j’avais agi de la même manière. On peut célébrer et ensuite s’excuser. Je ne suis pas du genre à m’accrocher à ça, mais on s’excuse. Il y a un code, une sorte d’éthique. Si quelqu’un ne le respecte pas, pourquoi devrais-je en respecter un autre ?», a-t-il confié, au média russe Championat, au terme de la rencontre.

Les deux joueurs avaient déjà eu un échange houleux, fin avril, après le succès d'Alexander Bublik au 2e tour du Masters 1000 de Madrid avec une poignée de main particulièrement fraîche.

Ugo Humbert souffre d'une blessure au dos.
Sur le même sujet Tennis : finaliste l’an dernier, pourquoi le Français Ugo Humbert a-t-il déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris ? Lire

Au prochain tour, Alexander Bublik sera opposé au Français Corentin Moutet ou à l’Américain Reilly Opelka, lui qui a notamment battu Arthur Cazaux en finale de l’ATP 250 de Kitzbühel (Autriche) en juillet dernier ainsi que Valentin Royer en finale de l’ATP 250 de Hangzhou (Chine) il y a un mois.

TennisSportMasters 1000Paris

