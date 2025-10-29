Football : pourquoi le mythique stade du Maracana a-t-il été mis en vente au Brésil ?

Le mythique stade du Maracana, où évoluent les clubs de Flamengo et de Fluminense, a été mis en vente par l’État de Rio de Janeiro (Brésil).

Un bien pas comme les autres. Véritable monument du football brésilien, et même mondial, le mythique stade du Maracana a été mis en vente par l’État de Rio de Janeiro. Une décision prise par les élus locaux en raison des coûts élevés de l’entretien de l’enceinte où évoluent les clubs de Flamengo et de Fluminense.

Une vente estimée à 320.000 millions d'euros

«Le gouvernement investit une fortune dans l’entretien du Maracana, environ 160 000 euros par match», a indiqué le président de la commission de la Constitution et de la Justice. Ces dépenses s’ajoutent à une énorme dette de 1,89 milliard d’euros que la ville de Rio de Janeiro doit rembourser au gouvernement en 2026. Et la vente du Maracana, qui pourrait rapporter aux alentours de 320 millions d’euros, permettrait de réduire une partie de cette dette.

Mais cette mise en vente a suscité diverses polémiques au Brésil, tant le Maracana fait partie de l’histoire du pays. Inauguré en 1950, il avait notamment été le théâtre de la finale de la Coupe du monde de l’année avec plus de 173.000 spectateurs qui ont assisté à la victoire de l’Uruguay contre le Brésil (2-1).

Il a également accueilli la Coupe du monde 2014, remportée par l’Allemagne, ainsi que les JO 2016 de Rio. Et il fait partie des stades hôtes pour la prochaine Coupe du monde féminine de football en 2027.