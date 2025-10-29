Football : vers une modification du hors-jeu et de l’utilisation de la VAR en 2026 ?

L’IFAB, l’instance qui régit les règles de jeu du football, a évoqué ce mardi 28 octobre certaines évolutions pour l’utilisation de la VAR à et le hors-jeu dès 2026.

Des changements majeurs à venir. L’International Football Association Board, qui définit l’évolution du règlement dans le football, a dévoilé ce mardi dans un communiqué, les principales pistes étudiées par son comité consultatif technique et footballistique. Les pistes pour améliorer la fluidité des matchs et écourter les interruptions de jeu et temps morts ont été évoqués.

L’instance, qui avait instauré une limite de huit secondes aux gardiens pour lâcher le ballon, sous peine de voir un corner accordé à l’équipe adverse, souhaite aller plus loin en engageant des discussions.

la loi Wenger

L’IFAB penserait à étendre aux touches et aux dégagements des six-mètres pour continuer à dynamiser les matchs pour plus de temps de jeu effectif. Ainsi, ces phases de jeu arrêtées pourraient être chronométrées.

Et ce n’est pas tout puisque l’autre point évoqué concerne l’utilisation de la VAR. La possibilité d’étendre l’utilisation de l’arbitrage vidéo a été évoquée. Les arbitres pourraient s’appuyer sur les ralentis pour annuler un deuxième carton jaune. En revanche, les officiels ne pourraient pas consulter la VAR pour mettre un second jaune à un joueur qui n’a pas été averti sur le moment.

Le dernier point concerne le hors-jeu. L’IFAB est ouverte au débat pour étudier s’il fallait réduire les «décisions de hors-jeu marginal». Elle pourrait s’appuyer sur le fameux «concept alternatif de hors-jeu», appelé la loi Wenger. Ainsi, le corps de l’attaquant doit totalement dépasser le défenseur pour être signalé en position illicite.

L’assemblée générale de l’IFAB aura lieu le 20 janvier 2026 à Londres.