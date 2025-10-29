Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : vers une modification du hors-jeu et de l’utilisation de la VAR en 2026 ?

Des évolutions pourraient avoir lieu en 2026 du côté de la VAR. [GSI / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’IFAB, l’instance qui régit les règles de jeu du football, a évoqué ce mardi 28 octobre certaines évolutions pour l’utilisation de la VAR à et le hors-jeu dès 2026.

Des changements majeurs à venir. L’International Football Association Board, qui définit l’évolution du règlement dans le football, a dévoilé ce mardi dans un communiqué, les principales pistes étudiées par son comité consultatif technique et footballistique. Les pistes pour améliorer la fluidité des matchs et écourter les interruptions de jeu et temps morts ont été évoqués.

L’instance, qui avait instauré une limite de huit secondes aux gardiens pour lâcher le ballon, sous peine de voir un corner accordé à l’équipe adverse, souhaite aller plus loin en engageant des discussions.

la loi Wenger

L’IFAB penserait à étendre aux touches et aux dégagements des six-mètres pour continuer à dynamiser les matchs pour plus de temps de jeu effectif. Ainsi, ces phases de jeu arrêtées pourraient être chronométrées. 

Et ce n’est pas tout puisque l’autre point évoqué concerne l’utilisation de la VAR. La possibilité d’étendre l’utilisation de l’arbitrage vidéo a été évoquée. Les arbitres pourraient s’appuyer sur les ralentis pour annuler un deuxième carton jaune. En revanche, les officiels ne pourraient pas consulter la VAR pour mettre un second jaune à un joueur qui n’a pas été averti sur le moment.

Le dernier point concerne le hors-jeu. L’IFAB est ouverte au débat pour étudier s’il fallait réduire les «décisions de hors-jeu marginal». Elle pourrait s’appuyer sur le fameux «concept alternatif de hors-jeu», appelé la loi Wenger. Ainsi, le corps de l’attaquant doit totalement dépasser le défenseur pour être signalé en position illicite.

Sur le même sujet Mondial des clubs : comment l'IA va aider à détecter les positions de hors-jeu Lire

L’assemblée générale de l’IFAB aura lieu le 20 janvier 2026 à Londres. 

Footballarbitrage vidéo

À suivre aussi

Le Gallois Aaron Ramsey a rejoint le Mexique l'été dernier.
«Nous avons le cœur brisé» : un ancien joueur d’Arsenal lance un appel pour retrouver sa chienne perdue au Mexique
Kylian Mbappé a pris la pose avec Jannik Sinner dans un restaurant.
Kylian Mbappé : pourquoi l’attaquant français était-il présent à Paris après le Classico ?
La vente du stade du Maracana pourrait rapporter aux alentours de 320.000 euros.
Football : pourquoi le mythique stade du Maracana a-t-il été mis en vente au Brésil ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités