Golf : la petite-fille de Donald Trump va disputer son premier tournoi professionnel

Kai Trump, petite-fille du président des Etats-Unis, a reçu une invitation spéciale pour participer à son premier tournoi professionnel sur le circuit LPGA Tour.

Dans la famille Trump, voici Kai. Âgée de 18 ans, elle est la petite-fille du président des Etats-Unis. Et comme son grand-père, elle est une passionnée de golf. Elle va d’ailleurs participer à son premier tournoi professionnel sur le circuit LPGA mi-novembre. Grâce aux sponsors, la jeune femme a reçu une invitation spéciale pour disputer «The Annika», qui se tiendra au Pelican Golf Club en Floride (13-16 novembre). Un rêve devenu réalité.

«Mon rêve a toujours été de me mesurer aux meilleures joueuses du monde sur le circuit de la LPGA. Cet événement sera une expérience incroyable. J’ai hâte de rencontrer et d’affronter plusieurs de mes héroïnes et mentors de golf à l’occasion de mes débuts sur le circuit», s’est félicitée, dans un communiqué, Kai Trump.

Si elle n’est classée que 461e au classement des juniors féminines américaines, l’invitation décernée à la petite-fille de Donald Trump, suivie par 2,5 millions de personnes sur Instagram et qui a lancé sa propre marque de vêtements et lifestyle, a notamment pour but de mettre un coup de projecteur sur le tournoi ainsi que sur la pratique du golf auprès du jeune public.

«Les invitations des sponsors sont un moyen important de mettre en lumière de nouveaux talents et d’attirer l’attention sur nos tournois et sur la LPGA. La vaste audience et la portée médiatique de Kai contribuent à faire découvrir le golf à de nouveaux publics, notamment parmi les jeunes. Nous sommes ravis de la voir franchir cette nouvelle étape dans son parcours», a expliqué Ricki Lasky responsable du développement commercial et des opérations du circuit LPGA.

Mais la concurrence promet d’être pour le moins ardue. Alors que près trois millions d’euros seront en jeu, «The Annika» est considéré comme l’un des tournois les plus relevés de la saison. En plus de Donald Trump, Kai pourrait néanmoins bénéficier des précieux conseils d’un certain Tiger Woods, le célèbre golfeur américain étant en couple avec sa mère Vanessa.