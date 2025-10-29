Toute l’actu en direct 24h/24
Kylian Mbappé : pourquoi l’attaquant français était-il présent à Paris après le Classico ?

Kylian Mbappé a pris la pose avec Jannik Sinner dans un restaurant. Kylian Mbappé a pris la pose avec Jannik Sinner dans un restaurant. [Pressinphoto / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Kylian Mbappé était présent à Paris, en début de semaine, après la victoire du Real Madrid dans le Classico contre le FC Barcelone en Liga (2-1).

Il a fait un petit crochet par la capitale française. Dans la foulée de son nouveau but et de la victoire du Real Madrid dans le Classico contre le FC Barcelone (2-1), Kylian Mbappé a quitté Madrid pour prendre la direction de Paris. L’attaquant français a profité de deux jours de repos accordés par le club madrilène pour se détendre et se resourcer dans l’Hexagone.

Et le capitaine de l’équipe de France a notamment dîné dans un restaurant italien, où il a croisé le tennisman italien Jannik Sinner. Et les deux hommes en ont profité pour poser ensemble en compagnie du restaurateur. Mais l’ancien joueur du PSG ne pourra pas assister à l’entrée en lice du n°2 mondial au Masters 1000 de Paris, ce mercredi, contre le Belge Zizou Bergs.

Vinicius Jr. n'a pas apprécié d'avoir été remplacé lors du Classico entre le Real Madrid et Barcelone.
Football : voici ce qu'a dit Vinicius Jr à son entraîneur au moment de sa sortie lors du Classico entre le Real Madrid et Barcelone

Kylian Mbappé, qui va recevoir vendredi son Soulier d’or européen lors d’une cérémonie organisée au stade Santiago-Bernabeu, a dû rentrer en Espagne, où il était attendu à l’entraînement pour préparer la réception de Valence, samedi, en championnat. Lors de cette rencontre, les Merengues, qui comptent douze victoires pour une seule défaite toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, vont tenter de consolider leurs cinq points d’avance sur le Barça en tête du classement.

FootballReal MadridParisKylian Mbappé

