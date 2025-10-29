«Ma passion prend le dessus» : Vinicius Jr présente ses excuses après ses insultes contre son entraîneur lors de Real Madrid-FC Barcelone

Vinicius Jr a posté un message d'excuses ce mercredi sur ses réseaux sociaux après ses insultes contre son entraîneur dimanche lors du Clasico Real Madrid-FC Barcelone.

Il a fait son mea culpa. Remplacé à la 72e minute de jeu, dimanche lors du Clasico remporté par le Real Madrid contre le FC Barcelone (2-1), Vinicius Jr n’avait pas caché son mécontentement et avait lancé des insultes envers son entraîneur. Ce mercredi, il a tenu à présenter ses excuses.

«Aujourd'hui, je souhaite demander pardon à l'ensemble du monde du Real Madrid pour ma réaction au moment de mon remplacement lors du Clasico. Ainsi, après m'être excusé devant le groupe au cours de l'entraînement de ce (mercredi) matin, je veux à nouveau demander pardon à mes coéquipiers, au club, au président, a écrit le Brésilien sur le réseau social X. Parfois, la passion me submerge car je veux toujours gagner et aider mon équipe. Mon caractère compétitif vient de l'amour que je ressens pour ce club et tout ce qu'il représente. Je promets de continuer à lutter chaque seconde pour le bien du Real, comme je l'ai fait depuis le premier jour ici.»

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

Interrogé après la rencontre, Xabi Alonso n’avait pas voulu évoquer cet épisode, préférant régler cela en interne.

Sous contrat avec le club merengue jusqu’en juin 2027, Vinicius Jr, qui a reçu une offre venue d’Arabie saoudite l’été dernier, pourrait envisager un départ prochainement même si pour le moment, rien n’est acté.