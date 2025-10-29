Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Ma passion prend le dessus» : Vinicius Jr présente ses excuses après ses insultes contre son entraîneur lors de Real Madrid-FC Barcelone

Le Brésilien, âgé de 25 ans, s'était montré très énervé par son remplacement lors du Clasico. [REUTERS/Albert Gea]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Vinicius Jr a posté un message d'excuses ce mercredi sur ses réseaux sociaux après ses insultes contre son entraîneur dimanche lors du Clasico Real Madrid-FC Barcelone.

Il a fait son mea culpa. Remplacé à la 72e minute de jeu, dimanche lors du Clasico remporté par le Real Madrid contre le FC Barcelone (2-1), Vinicius Jr n’avait pas caché son mécontentement et avait lancé des insultes envers son entraîneur. Ce mercredi, il a tenu à présenter ses excuses.

«Aujourd'hui, je souhaite demander pardon à l'ensemble du monde du Real Madrid pour ma réaction au moment de mon remplacement lors du Clasico. Ainsi, après m'être excusé devant le groupe au cours de l'entraînement de ce (mercredi) matin, je veux à nouveau demander pardon à mes coéquipiers, au club, au président, a écrit le Brésilien sur le réseau social X. Parfois, la passion me submerge car je veux toujours gagner et aider mon équipe. Mon caractère compétitif vient de l'amour que je ressens pour ce club et tout ce qu'il représente. Je promets de continuer à lutter chaque seconde pour le bien du Real, comme je l'ai fait depuis le premier jour ici.»

Interrogé après la rencontre, Xabi Alonso n’avait pas voulu évoquer cet épisode, préférant régler cela en interne.

Sur le même sujet Football : vers une modification du hors-jeu et de l’utilisation de la VAR en 2026 ? Lire

Sous contrat avec le club merengue jusqu’en juin 2027, Vinicius Jr, qui a reçu une offre venue d’Arabie saoudite l’été dernier, pourrait envisager un départ prochainement même si pour le moment, rien n’est acté.

Vinicius JrFootball

À suivre aussi

Vinicius Jr. n'a pas apprécié d'avoir été remplacé lors du Classico entre le Real Madrid et Barcelone.
Football : voici ce qu’a dit Vinicius Jr à son entraîneur au moment de sa sortie lors du Classico entre le Real Madrid et Barcelone
Vinicius Jr n'était pas présent au moment de l'incendie dans sa maison.
Football : la maison du Brésilien Vinicius Jr touchée par un incendie dans son sauna
Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont été visés par des cris de singe.
Real Madrid : Kylian Mbappé et Vinicius Jr victimes de cris racistes à Oviedo

Ailleurs sur le web

Dernières actualités