MMA : la réponse de Jordan Zebo à une possible revanche contre «Baki» (vidéo)

Ce mardi, au micro de Canal+, Jordan Zebo a donné son avis sur une possible revanche face à Baïssangour «Baki» Chamsoudinov après le combat à l’ARES 35.

C’est catégorique. Jordan Zebo, nouveau champion des -77kg de l’organisation ARES, a répondu à la négative, lors d’une interview accordée à Canal+, à une possible revanche face à Baïssangour «Baki» Chamsoudinov qu’il a mis KO le 18 octobre dernier.

«Moi je ne suis pas trop pour la revanche, je pense que tout simplement ce n’est pas un combat. C'est un combat où j'ai montré des réponses partout, en lutte, en striking, contre la cage, au sol. Même quand il mettait la tempête, les armes ont travaillé au bon moment. C’est-à-dire qu’il n'y a pas de hasard, a-t-il confié dans une vidéo partagée sur Canal+Sport. Ça aurait été un combat où il rentre, direct, à froid, et je lui mets quelque chose, OK... Là, c'était un combat bien mené et qu'on évitait de base. Je n'ai pas envie de mettre, une deuxième fois, des dégâts comme ça.»

Vainqueur surprise devant le public de «Baki» et en lui infligeant sa première défaite en carrière professionnelle, Jordan Zebo veut désormais se concentrer sur la suite et la défense de sa ceinture. «J’ai hâte, moi aussi, de retourner vite dans la cage, a-t-il indiqué. J’ai demandé (de combattre), même pour janvier. Je veux repartir le plus vite possible, tout simplement. Je ne vais pas rester dormir avec la ceinture, ça c’est sûr.»

Une belle relance pour celui qui a subi de nombreuses moqueries après sa défaite en seulement neuf secondes contre Cédric Doumbè au PFL il y a quelques temps.