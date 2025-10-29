Tennis : Corentin Moutet sorti par Alexander Bublik, il n'y a plus de Français en lice à Paris

Corentin Moutet a été dominé par Alexander Bublik, au Rolex Paris Masters de La Défense, ce mercredi. Il n'y a plus aucun Français dans le tableau.

La Défense ne porte pas bonheur aux Français. Pour la première édition relocalisée du Rolex Paris Masters, désormais jouée à La Défense Arena de Nanterre, aucun joueur tricolore n'a atteint les huitièmes de finale.

Ce mercredi 29 octobre, en session de soirée, la dernière chance française, Corentin Moutet, a été sorti par Alexander Bublik. Rapidement en contrôle, le Kazakh a pu compter sur une qualité de service irréprochable pour limiter les occasions offertes au natif de Neuilly-sur-Seine.

Dans la seconde manche, le Français n'a pu que résister aux assauts de son adversaire, ne se procurant qu'une seule balle de break, la seule du match. Il a finalement craqué à 5-5, laissant son adversaire s'envoler pour une victoire 6-3, 7-5.

Le public du Paris Rolex Masters frustré

Ce mercredi 29 octobre, trois autres Français étaient en lice pour rallier les huitièmes de finale. Arthur Rinderknech a, comme en finale de Shanghai, buté sur son cousin Valentin Vacherot, 6-7, 6-3, 6-4.

Sur un court numéro 1 révolté en faveur des joueurs tricolores, Alexandre Muller et Arthur Cazaux ont successivement plié, respectivement face à Felix Auger-Aliassime (5-7, 7-6, 7-6) et face à Alejandro Davidovich Fokina (7-6, 6-4).

Ce mercredi, le dernier match de la journée va opposer le jeune Joao Fonseca à Karen Khachanov, vainqueur de l'édition 2018 du Paris Rolex Masters.