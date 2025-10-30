«Ce sont juste des seins, c’est rien» : une joueuse de tennis française revient sur son augmentation mammaire

Revenue à la compétition il y a un mois, la joueuse de tennis française Océane Dodin est revenue sur sa récente opération de chirurgie esthétique au niveau de sa poitrine.

Un retour à la compétition qui a beaucoup fait parler. Avant tout pour sa nouvelle apparence physique. Éloignée des courts pendant près d’un an en raison de problèmes d’oreille interne, Océane Dodin (29 ans) a rejoué fin septembre à Reims. Et la joueuse française, ancienne 46e mondiale, n’est pas passée inaperçue avec sa nouvelle poitrine. Elle a en effet profité de sa longue absence pour réaliser une opération de chirurgie esthétique et effectuer une augmentation mammaire.

Une envie qu’elle avait de longue date et surtout qu’elle assume pleinement. «Dans ce sport, ce n’est pas commun, personne ne l’avait fait avant, donc je savais que les gens et les journalistes allaient en parler», a-t-elle confié au Daily Mail. Avant d’ajouter : «Pour moi, ce n’est rien de fou. Ce sont juste des seins, c’est rien. Donc je me disais "peut-être que les gens vont en parler parce que c’est nouveau et inhabituel", mais pas autant».

Et même si sa poitrine n’est pas naturelle, elle estime ne pas être la seule dans ce cas sur le circuit féminin. «Il y a des joueuses de tennis qui ont des seins plus gros que les miens, et elles jouent toujours. Les miens sont juste faux, c’est tout», a indiqué Océane Dodin, qui est désormais bien mieux dans sa peau.

«Je me sens mieux dans mon corps maintenant», a-t-elle assuré sans avoir aucun mal à évoquer cette intervention. «Je crois que dans le sport, de manière générale, les gens pensent toujours que nous sommes comme des robots, juste des joueurs et joueuses de tennis. Mais nous avons une vie privée, nous avons des amis, nous avons d'autres choses. Donc pour moi, c’est important de parler de tout», a-t-elle déclaré, tout en étant désireuse de reprendre le fil de sa carrière avec l’objectif de retrouver sa place dans le top 100.

Et alors qu’elle est retombée au 477e rang mondial, Océane Dodin bénéficie d’un classement protégé (110e) qui pourrait lui permettre de participer aux qualifications de l’Open d’Australie, où elle avait atteint les 8e de finale en 2024. La meilleure performance de sa carrière en Grand Chelem.