Football : pourquoi l’Arabie saoudite a-t-elle refusé d’accueillir Lionel Messi, désireux de rejoindre son championnat ?

L’Arabie saoudite a repoussé une proposition de Lionel Messi, qui souhaitait rejoindre son championnat pendant quatre mois avant la Coupe du monde 2026.

Il ne retrouvera pas son vieux rival Cristiano Ronaldo. Alors qu’il vient de prolonger avec l’Inter Miami jusqu’en 2028, Lionel Messi (38 ans) a proposé ses services à l’Arabie saoudite pour jouer dans son championnat pendant quatre mois avant la Coupe du monde 2026, qui sera organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique l’été prochain.

«Il a refusé que Messi vienne pour seulement quatre mois»

«L’équipe de Messi m’a contacté durant la Coupe du monde des clubs l’été dernier. Il voulait jouer en Arabie saoudite pendant les quatre mois d’interruption du championnat américain afin de se préparer pour le Mondial 2026», a révélé Abdallah Hammad, directeur général de l’Académie Mahd pour le développement des talents, dans un podcast du média saoudien Thmanya.

Mais les dirigeants saoudiens n’ont pas donné suite, repoussant la proposition du champion du monde 2022 avec l’Argentine. «J’ai soumis la proposition au ministre, mais il a refusé que Messi vienne pour seulement quatre mois, et le dossier a été clos. Il a dit que le championnat saoudien ne serait pas un camp d’entraînement», a ajouté Abdallah Hammad.

Par le passé, le nom de Lionel Messi avait circulé du côté du club saoudien d’Al-Hilal à la fin de son contrat avec le PSG en 2023. Mais il avait préféré rejoindre la Major League Soccer plutôt que la Saudi Pro League, où il ne posera donc pas ses crampons dans les prochaines semaines.