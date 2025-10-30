Football : que risque le gardien de l’Inter Milan, qui a fauché mortellement un homme en fauteuil roulant ?

Gardien remplaçant de l’Inter Milan, Josep Martinez a fauché mortellement, en début de semaine, un homme de 81 ans circulant en fauteuil roulant en se rendant à l’entraînement. Voici ce qu'il risque.

Il n’a rien pu faire pour éviter la collision. Alors qu’il se rendait à l’entraînement de l’Inter Milan, en début de semaine, empruntant son chemin habituel, Josep Martinez (27 ans) a mortellement fauché un homme de 81 ans circulant en fauteuil roulant à hauteur de Fenegro.

Les tests d’alcoolémie et de stupéfiants négatifs

Malgré les tentatives de réanimation, la victime, qui était un ancien ouvrier dans le secteur mécanique, a succombé sur place. Si les tests d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs et qu’il n’était pas en excès de vitesse, le portier remplaçant du club italien a été mis en examen pour homicide involontaire. Et il encourt entre 2 et 7 ans de prison. Mais l'affaire pourrait également être classée sans suite s'il est avéré que l'homme aurait changé de direction de manière soudaine et inévitable.

Selon les premiers éléments de l’enquête, relayés par la Gazetta dello Sport, Josep Martinez circulait à bord de son véhicule lorsqu’il a heurté la victime qui circulait sur une piste le long d’une route dont la vitesse était limitée à 70 km/h. Ce dernier aurait été pris d’un malaise et se serait déporté sur la gauche d’après les différents témoignages recueillis par les enquêteurs, dont celui du gardien de but.

Au volant de sa voiture, qu’il conduisait seulement pour la 2e fois, Josep Martinez a actionné le freinage d’urgence, laissant des traces de pneus sur une dizaine de mètres sur la route, mais le choc a été fatal. Si le joueur n’a lui pas été blessé, il était en état de choc lors de l’arrivée des forces de l’ordre. Alors que son véhicule tout comme son portable ont été saisis, l’enquête devrait durer plusieurs pour déterminer les causes de l’accident.