Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : que risque le gardien de l’Inter Milan, qui a fauché mortellement un homme en fauteuil roulant ?

Josep Martinez se rendait à l'entraînement de l'Inter Milan au moment de l'accident. Josep Martinez se rendait à l'entraînement de l'Inter Milan au moment de l'accident. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Gardien remplaçant de l’Inter Milan, Josep Martinez a fauché mortellement, en début de semaine, un homme de 81 ans circulant en fauteuil roulant en se rendant à l’entraînement. Voici ce qu'il risque.

Il n’a rien pu faire pour éviter la collision. Alors qu’il se rendait à l’entraînement de l’Inter Milan, en début de semaine, empruntant son chemin habituel, Josep Martinez (27 ans) a mortellement fauché un homme de 81 ans circulant en fauteuil roulant à hauteur de Fenegro.

Les tests d’alcoolémie et de stupéfiants négatifs

Malgré les tentatives de réanimation, la victime, qui était un ancien ouvrier dans le secteur mécanique, a succombé sur place. Si les tests d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs et qu’il n’était pas en excès de vitesse, le portier remplaçant du club italien a été mis en examen pour homicide involontaire. Et il encourt entre 2 et 7 ans de prison. Mais l'affaire pourrait également être classée sans suite s'il est avéré que l'homme aurait changé de direction de manière soudaine et inévitable.

Selon les premiers éléments de l’enquête, relayés par la Gazetta dello Sport, Josep Martinez circulait à bord de son véhicule lorsqu’il a heurté la victime qui circulait sur une piste le long d’une route dont la vitesse était limitée à 70 km/h. Ce dernier aurait été pris d’un malaise et se serait déporté sur la gauche d’après les différents témoignages recueillis par les enquêteurs, dont celui du gardien de but.

Andreï Mostovoï a marqué avec le Zénith Saint-Pétersbourg trois jours après la tentative d'enlèvement.
Sur le même sujet Football : un international russe victime d’une tentative d’enlèvement Lire

Au volant de sa voiture, qu’il conduisait seulement pour la 2e fois, Josep Martinez a actionné le freinage d’urgence, laissant des traces de pneus sur une dizaine de mètres sur la route, mais le choc a été fatal. Si le joueur n’a lui pas été blessé, il était en état de choc lors de l’arrivée des forces de l’ordre. Alors que son véhicule tout comme son portable ont été saisis, l’enquête devrait durer plusieurs pour déterminer les causes de l’accident.

FootballItalieAccidentinter milan

À suivre aussi

La vente du stade du Maracana pourrait rapporter aux alentours de 320.000 euros.
Football : pourquoi le mythique stade du Maracana a-t-il été mis en vente au Brésil ?
Michy Batshuayi a été touché par la mort de son chat Kiyo.
Football : un international belge affecté par la mort de son chat renversé par une voiture
Le Gallois Aaron Ramsey a rejoint le Mexique l'été dernier.
«Nous avons le cœur brisé» : un ancien joueur d’Arsenal lance un appel pour retrouver sa chienne perdue au Mexique

Ailleurs sur le web

Dernières actualités