Handball : un speaker remercié pour ses propos sur les cheveux d’une joueuse qui lutte contre un cancer du sein

En Norvège, un speaker a été remercié pour ses propos plus que déplacés sur les cheveux d’une handballeuse qui lutte contre un cancer du sein.

Des propos blessants et choquants. Qui plus est en ce mois d’«Octobre Rose». Un speaker a été remercié pour une remarque pour le moins offensante en marge d’un match du championnat norvégien féminin de handball entre Gjerpen HK et Sola HK. Avant le début de la rencontre, il s'est fait remarquer avec une sortie inappropriée à l’encontre de Camilla Herrem (39 ans) qui lutte contre un cancer du sein diagnostiqué en juin dernier et qui a été honorée avant le coup d’envoi.

«Je le regrette profondément»

«Sa coiffure n’a même pas besoin de brushing», a-t-il lancé, déclenchant une énorme controverse qui a contraint le Gjerpen HK à mettre un terme à leur collaboration. «Après une évaluation globale, il a été convenu que le speaker et Gjerpen HK Skien se séparent», a indiqué le club norvégien, qui a présenté ses excuses tout comme le speaker. «Sola et Camilla Herrem ont accepté ces excuses et ont choisi de clore l’affaire» a assuré le club.

«C’est l’une des sportives les plus courageuses que je connaisse. Il est important pour moi de le dire. Mais je comprends que mon humour était déplacé. Je demande pardon pour cela et je le regrette profondément» a confié, de son côté, le speaker, qui a exercé sa fonction à titre bénévole pendant un an et demi.

Camilla Herrem, sextuple championne d’Europe, triple championne du monde et double championne olympique avec la Norvège, est actuellement en traitement de chimiothérapie et avait notamment joué au début du mois de septembre avec son club du Sola HK seulement cinq jours après une séance.