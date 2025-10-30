Masters 1000 de Paris : Jannik Sinner se hisse pour la première fois en quarts en battant l’Argentin Francisco Cerundolo

Jannik Sinner, N.2 mondial et quadruple lauréat de tournois majeurs, s’est qualifié ce jeudi pour son premier quart de finale au Masters 1000 à Paris en battant l’Argentin Francisco Cerundolo (7-5, 6-1).

Une performance magique. Le N.2 mondial Jannik Sinner s'est qualifié ce jeudi 30 octobre pour son premier quart de finale au Masters 1000 de Paris, le dernier des neuf tournois de cette catégorie où il ne s'était encore jamais hissé parmi les huit derniers joueurs en lice.

Vainqueur 7-5, 6-1 en moins d'une heure et demie contre l'Argentin Francisco Cerundolo (21e), l'Italien de 24 ans est le premier joueur transalpin à atteindre au moins les quarts de finale des neuf Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre du Grand Chelem.

Le quadruple lauréat de tournois majeurs affrontera ce vendredi 31 octobre l'Américain Ben Shelton (7e) pour une place dans le dernier carré.

Une première manche compliquée

L’Argentin a donné du fil à retordre à Jannik Sinner dans la première manche, durant laquelle le dauphin de Carlos Alcaraz au classement ATP a parfois semblé physiquement à la peine.

Francisco Cerundolo a remonté par deux fois un break de retard avant de laisser échapper une troisième fois son service à 6-5, sur une amortie trop tendre qui a offert le set inaugural à l'Italien.

Au début du deuxième acte, Jannik Sinner a arraché une nouvelle fois le service de l'Argentin au bout d'un jeu de dix minutes pour mener 2-0. Il n'a ensuite plus été inquiété et n'est désormais plus qu'à trois victoires d'un retour au sommet du classement ATP, dont il avait été délogé début septembre par Carlos Alcaraz, éliminé dès son entrée en lice à Paris.