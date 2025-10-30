Real Madrid : quel trophée Kylian Mbappé va-t-il recevoir au stade Santiago-Bernabeau ?

Kylian Mbappé, déjà auteur de 31 buts en Liga la saison dernière, va recevoir une distinction personnelle, ce vendredi, au stade Santiago-Bernabeu.

Un trophée de plus dans sa riche collection. A la veille de la réception de Valence en Liga, Kylian Mbappé est attendu, ce vendredi, au stade Santiago-Bernabeu pour recevoir une distinction personnelle.

L’attaquant français du Real Madrid va se voir remettre, aux alentours de 13h30, le Soulier d’or européen, qui récompense le meilleur buteur des championnats du Vieux Continent. Le président Florentino Pérez ainsi que son entraîneur Xabi Alonso devraient être présents lors de cette cérémonie dans la loge d’honneur de l’enceinte madrilène, tout comme plusieurs de ses coéquipiers.

Pour sa première saison sous le maillot des Merengue, le capitaine de l’équipe de France a inscrit 31 buts en 34 matchs dans le championnat espagnol. Et il est le premier Français à décrocher cette récompense depuis Thierry Henry, qui avait été couronné deux saisons de suite en 2004 et 2005. Il a devancé Viktor Gyökeres et Mohamed Salah. Si le Suédois, désormais à Arsenal, a marqué plus de buts, en trouvant le chemin de filets à 39 reprises sous le maillot du Sporting Portugal, il a pâti d’un facteur de difficulté plus faible (1,5 contre 2 pour Kylian Mbappé et Mohamed Salah). Il a terminé avec 58,5 points contre 62 pour Kylian Mbappé et 58 points pour Mohamed Salah.

Et cette saison, Kylian Mbappé est une nouvelle fois parti sur des bases très élevées. En dix journées, l’ancien joueur de Monaco et du PSG trône en tête du classement des meilleurs buteurs avec 11 réalisations. Il tentera de poursuivre son impressionnante lancée face à Valence pour s’affirmer encore un peu plus comme un sérieux candidat à sa propre succession.