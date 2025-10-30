Tennis : comment le programme BNP Paribas Jeunes Talents est devenu un modèle de formation à la française

La Team BNP Paribas Jeunes Talents ne cesse de grandir. Cette année, elle passe le cap des 50 joueurs parrainés. Un symbole de réussite pour un programme qui veut «créer une énergie collective dans un sport individuel».

Ils assurent la relève du tennis français. Grâce au programme BNP Paribas Jeunes Talents, une cinquantaine de jeunes joueurs Français bénéficient à un moment charnière de leur carrière. Conseils diététiques ou mentaux, simulations face à la presse, gestion du stress, les pépites françaises sont polies sur et en dehors des courts.

Tête d'affiche principale de ce programme en pleine expansion, Arthur Cazaux, 62e joueur mondial, a compté parmi les premiers jeunes joueurs ayant bénéficié de cette «Team». Lors de la soirée spéciale organisée pour le cinquantenaire du programme, tenue ce samedi 26 octobre, au Camondo (Paris), le Français a déclaré avec émotion : «J'ai eu la chance d'être l'un des premiers joueurs du programme. Cela m'a amené un accompagnement global car quand on a juste des rêves, étant jeune, on ne sait pas quel sera le chemin. Avoir ces repères, c'est quelque chose de très enrichissant pour nous».

Soutenu par BNP, Arthur Cazaux est actuellement 10e joueur français à l'ATP © IconSport

Mais Arthur Cazaux, récent seizième de finaliste au Rolex Paris Masters, n'est pas le seul exemple de réussite des jeunes encadrés par la BNP. Parmi les joueurs professionnels actifs comptent par exemple Diane Parry (48e joueuse mondiale en 2024), Elsa Jacquemot (56e joueuse mondiale actuellement) ou encore Luca Van Assche (63e joueur mondial en 2023).

Jo-Wilfried Tsonga : «j'aurais aimé avoir cette opportunité»

Pour accompagner au mieux ces futurs grands du tennis tricolore, qui de mieux que des anciennes gloires du nom de Jo-Wilfried Tsonga (ex-numéro 5 mondial) et Alizé Cornet (ex-numéro 11 mondial) ? Pour eux, il s'agit d'un devoir de transmission.

Parrain du programme depuis sa création, en 2018, Jo-Wilfried Tsonga veut permettre aux jeunes d'aujourd'hui de bénéficier d'un support que ceux d'hier n'ont pas pu toujours avoir, comme il se souvient lui-même, pour CNEWS : «J'ai eu la chance, dans ma carrière, d'avoir accès à certaines personnes, coachs ou anciens joueurs, mais cela a été un petit peu tard et j'aurais aimé avoir cette opportunité avant. Tous les joueurs ne l'ont pas eu. Grâce à un programme comme celui-ci, justement, des jeunes dès 12 ou 13 ans sont intéressés à ce qu'ils vont potentiellement vivre dans le futur».

Pour ce faire, la Team BNP Paribas Jeunes Talents permet non seulement aux enfants, adolescents et jeunes adultes pris son son aile de bénéficier des conseils d'anciens joueurs, mais aussi de les unir et ainsi de faciliter la communication entre des personnalités ambitieuses qui traversent des parcours souvent similaires. Bien que les cinquante joueurs présentent des profils bien différents, certains étant âgés de 11 ans pendant que d'autres ont déjà soufflé 23 bougies, l'échange est permanent.

«Nous sommes fiers d'avoir créé une dynamique collective dans un sport individuel»

Une véritable «famille», comme le décrit Vincent-Baptiste Closon, responsable des partenariats au sein du programme, qui ne veut pas se limiter au monde du tennis. Pour les aider, en particulier sur le plan mental, ces talents ont pu écouter les conseils d'autres pointures du sport bleu blanc rouge, comme Laura Flessel, Tony Parker, Renaud Lavillenie et tant d'autres.

En plus de cette véritable équipe, les jeunes soutenus par la BNP peuvent compter sur une structure parfaitement rodée. Sur l'ensemble des aspects décisifs du tennis, l'aide offerte aux talents a été minutieusement pensée. «A leur âge, j'aurais voulu être sensibilisé à tout ce que j'allais connaître en tant que joueur professionnel. Même à mon âge, j'ai l'impression d'encore apprendre des choses, c'est dire», résume Jo-Wilfried Tsonga.

Ainsi, ils préparent leurs matchs en contact avec un coach mental, disponible pour eux en permanence, ils peuvent bénéficier de soins physiques pris en charge par la structure, ils s'habituent au comportement à adopter face à la presse grâce à des séminaires spécialisés, enfin, ils sont sensibilisés à l'aspect financier de leur carrière tout en profitant d'un coup de pouce économique précieux. Que ce soit sur le court ou en dehors, toutes les chances sont mises de leur côté.

Préparer les jeunes à une réussite sur et en dehors des courts

Parmi les nombreux enjeux de ce suivi, existe également celui de l'entourage des jeunes. «J'aurais aimé que mes parents comprennent encore mieux les à-côtés. Des fois, j'étais livré à moi-même dans certaines décisions, c'est vrai que la Team sert aussi à cela, impliquer les parents, en leur donnant les tenants et aboutissants», raconte par exemple Jo-Wilfried Tsonga.

Un avis partagé par Vincent-Baptiste Closon : «On parle souvent de l'alchimie que l'on a pu créer entre les jeunes joueurs que l'on aide, mais je veux souligner que cette entraide se vérifie également chez les parents. Parfois, ils peuvent se sentir esseulés face à une telle tâche, mais en assistant ensemble aux séminaires, cela leur donne des exemples d'autres parents qui vivent les mêmes choses et se posent des questions similaires. C'est très bénéfique, il y a un partage inspirant. Que ce soit chez les jeunes joueurs ou au sein des familles, nous sommes fiers d'avoir créé une dynamique collective dans un sport individuel».

Mila Bastonelli, 15 ans, fait partie des plus prometteuses pépites du programme. Pour elle, cette structure lui permet de se préparer comme elle n'aurait pu le faire en autonomie : «Je pense que ma relation avec la presse, par exemple, est quelque chose auquel je ne me serais jamais préparée de moi-même. Mais il y a aussi la gestion du stress, nos rapports aux blessures et tant de choses qui ont un rapport direct ou non avec le tennis qui nous sont enseignées».

© BNP Paribas

De plus, elle insiste sur la présence d'ambassadeurs de renom au sein de la Team, qui lui donne une opportunité spéciale d'échanger et d'apprendre : «Leur expérience et leur carrière est tellement inspirante. Cela leur apporte une grande crédibilité, c'est certain !»

Celle qui veut «gagner des Grand Chelem et être heureuse en jouant au tennis» sait qu'il lui faudra non seulement progresser techniquement mais aussi faire montre d'une ambition et d'une force mentale à toute épreuve. Ce n'est pas un hasard si son inspiration vient de Loïs Boisson, celle qui «est revenue de blessure mais qui a réalisé à Roland Garros quelque chose de fascinant», selon elle. «Elle a montré que l'on peut y arriver avec de l'ambition».

«La question à se poser est : pourquoi dans le tennis, nous n'avons pas les tous meilleurs ?»

L'aspect mental, souvent décrié chez les joueurs de tennis, pourrait d'ailleurs être la clé selon Jo-Wilfried Tsonga. «Je n'aime pas l'amalgame, quand on parle "des joueurs Français" qui consistait à mon époque à dire que "les Français n'ont pas de mental". Par exemple, moi, je n'avais pas l'impression d'être un génie du tennis. J'avais au contraire l'impression que c'était mon mental qui me faisait gagner. En France, je dirais qu'on a cette culture du mental dans tous les sports», résume l'ancien 5e joueur mondial.

Symbolisant l'ambition importante de ce programme, l'ancien finaliste de l'Open d'Australie reprend : «La question à se poser est pourquoi dans le tennis, nous n'avons pas les tous meilleurs. Dans toutes les disciplines, le football, le basketball, le judo, le rugby, pour la taille de notre pays, nous sommes exceptionnels en terme de sport. Nous essayons de comprendre pourquoi au tennis, cela nous manque. Cela peut être dû à beaucoup de raisons, autant tennistiques qu'extérieures, mais c'est intéressant et c'est ce pourquoi nous voulons rester dans le tennis».