Tennis : l’incroyable série de Valentin Vacherot en Masters 1000

Qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters, Valentin Vacherot a enchaîné une 10e victoire en Masters 1000. Qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters, Valentin Vacherot a enchaîné une 10e victoire en Masters 1000. [Hugo Pfeiffer/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Vainqueur du Masters 1000 de Shanghai, le Monégasque Valentin Vacherot s’est qualifié, ce jeudi, pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters après sa victoire contre le Britannique Cameron Norrie en deux sets (7-6, 6-4).

Il est toujours sur son petit nuage. Un peu plus de deux semaines après son sacre inattendu au Master 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot s’est qualifié, ce jeudi, pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters après sa victoire contre Cameron Norrie en deux sets (7-6, 6-4). Un nouveau tour de force face au Britannique qui avait éliminé le n°1 mondial Carlos Alcaraz au 2e tour.

Et avec cette qualification, au terme d'un match maîtrisé, le Monégasque a enchaîné une 10e victoire consécutive dans cette catégorie de tournois, la plus importante après les quatre tournois du Grand Chelem. Une performance remarquable pour le joueur de 26 ans qui était au-delà de la 200e place mondiale il y a encore un mois. Il occupe désormais le 39e rang au classement ATP.

Et il n’a sûrement pas fini de grimper. Alors qu’il sera opposé au Canadien Félix Auger-Aliassime (10e) ou l’Allemand Daniel Altmaier (50e), Valentin Vacherot visera une nouvelle place dans le dernier carré pour poursuivre son irrésistible ascension. Elle pourrait le mener jusqu’à être tête de série à l’Open d’Australie en janvier. Inimaginable il y a encore quelques semaines.

