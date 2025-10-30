Transat Café L’Or : la voile d’un bateau déchirée par un avion en pleine mer, le couple de skippers en larmes (vidéo)

Engagés en Class 40 sur la Transat Café L’Or, les skippers belges Jérôme Délire et Caroline Dieu ont vu la voile de leur bateau être déchirée par un avion, compromettant la suite de leur course.

Un terrible coup du sort. Engagés en Classe 40 sur la Transat Café L’Or, Jérôme Délire et Caroline Dieu risquent de ne pas voir l’arrivée à Fort-de-France (Martinique). Un peu plus de trois jours après le départ du Havre, la voile de leur bateau a été complètement déchirée par les turbulences générées par un avion privé passé trop proche de leur embarcation pour tenter de prendre des photos, alors qu’ils naviguaient dans le golfe de Gascogne.

«Notre spi (la voile, ndlr) est en lambeaux, tout ça parce que quelqu’un, dans un avion privé, a voulu faire une belle photo de notre bateau. D’habitude, on garde nos émotions pour nous, mais là, on ne peut plus. Alors, il est peut-être très beau, mais maintenant, il est incapable de continuer la course», a déploré le couple en pleurs dans une vidéo.

Dans un premier temps, ils ont cru tout perdre. «La rafale nous a fait partir au tas, la voile s’est retrouvée sous la quille. La question maintenant c’est : sans spi médium, je ne sais pas comment on va faire cette course et rallier l’Espagne (pour une escale imposée à La Corogne en raison de l’arrivée d’une violente dépression sur l’Atlantique, ndlr)», a confié Jérôme Délire. Mais ils ont retrouvé un peu d’espoir quelques instants plus tard.

«La course au large, c’est dur. C’est dur, et on passe par des cocktails d’émotions super, super intenses. En une heure de temps, on passe de : "Tout est perdu, je vais devoir plonger en dessous de la coque" à "Nous voilà à nouveau avec un autre spi, à poste et en route"», ont ajouté les deux navigateurs. Reste à savoir si cela leur permettra d’aller au bout.

«Je ne sais pas si on va pouvoir terminer cette course, mais je peux vous dire qu’on aura tout fait pour et on aura eu du mérite. On aura tout donné», ont-ils confié. Et c’est tout à leur honneur.