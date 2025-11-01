Le CIO et l'Arabie saoudite mettent un terme à leur accord pour les Jeux olympiques de l'e-sport

Ce jeudi, le Comité international olympique a annoncé la fin de sa collaboration avec le Comité olympique saoudien pour l'organisation des Jeux Olympiques de l'e-sport, prévus en Arabie saoudite en 2027.

Un projet en suspens. En 2023, le Comité international olympique avait annoncé les premiers Jeux Olympiques d'e-sport. Initialement prévus pour 2025, ils avaient finalement été reportés à 2027. Ce jeudi 30 octobre, le CIO a expliqué, via un communiqué, mettre un terme à sa collaboration avec le Comité olympique et paralympique saoudien sur ce sujet.

Toutefois, le projet sera relancé, a indiqué le CIO : «Le CIO élaborera une nouvelle approche des Jeux Olympiques d'e-sport, en tenant compte des enseignements tirés de la période de réflexion, et mettra en œuvre un nouveau modèle de partenariat».

Un projet en berne

Alors que le CIO et le Comité olympique saoudien avaient noué un partenariat financier de douze ans, au terme duquel le CIO avait annoncé la première édition des JO d'e-sport dans le pays, le communiqué ne précise pas si cette collaboration est toujours en vigueur.

Le CIO a tout de même maintenu le projet, porté par l'engouement et l'essor du e-sport : «Les réactions extrêmement positives des acteurs du Mouvement olympique et de la communauté e-sport témoignent d'un vif intérêt et d'un soutien considérable pour cette initiative».

De son côté, l'Arabie saoudite poursuit sa conquête du sport et de l'e-sport. En effet, le pays avait annoncé la création de l'Esports Nations Cup en août dernier. Une compétition qui s'organise comme des Jeux Olympiques, par nations, sur différents jeux majeurs de la discipline. L'événement devrait se tenir à Riyad en 2026.