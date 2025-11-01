Rolex Paris Masters : Jannik Sinner rallie la finale en pulvérisant Alexander Zverev

Jannik Sinner a surclassé Alexander Zverev (6-0, 6-1) en demi-finales du Rolex Paris Masters. Impitoyable, l’Italien a profité de la fatigue de l’Allemand pour décrocher sa 25e victoire consécutive en indoor et rejoindre Félix Auger-Aliassime en finale.

Annoncé diminué physiquement, le n°2 mondial de tennis a balayé tous les doutes au Masters 1000 de Paris. D’entrée, Jannik Sinner a imposé un rythme infernal à un Alexander Zverev épuisé par son combat de la veille face à Medvedev. L'Italien a eu besoin d'à peine une heure pour se qualifier en finale, où il affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime.

Ultra précis au service (90 % de points gagnés derrière sa première balle), Sinner a dicté l’échange du début à la fin, ne laissant aucune ouverture.

Zverev impuissant et dépassé

Le tenant du titre, rapidement diminué, a fait appel au kiné dès le second set. Malgré 71 % de premières balles, il n’a jamais trouvé la clé, encaissant une bulle en 31 minutes. En manque d’énergie, le n°3 mondial n’a opposé qu’une résistance symbolique.

Finaliste à Rome et Cincinnati cette saison, Jannik Sinner disputera sa troisième finale de Masters 1000 de l’année, sa neuvième toutes compétitions confondues. Invaincu face à Auger-Aliassime en 2024, l’Italien tentera de décrocher un nouveau titre pour conclure sa saison sur une série impressionnante.