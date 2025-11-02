Football : Kylian Mbappé signe un doublé et offre une nouvelle victoire au Real Madrid (vidéo)

Auteur d’un doublé en première période, Kylian Mbappé a été une nouvelle fois l’un des principaux artisans de la large victoire du Real Madrid, samedi soir, contre Valence en Liga (4-0).

Il a fait honneur à son Soulier d’or. À peine 24 heures après reçu le trophée récompensant le meilleur buteur des championnats européens, Kylian Mbappé a signé un doublé, samedi soir, pour guider le Real Madrid vers une large victoire contre Valence en Liga (4-0), confirmant son excellente forme depuis le début de la saison.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LALIGA

🔥 Un doublé de Mbappé, des bombazos de Bellingham et Carreras... Le Real humilie Valence 4-0 !

👀 Les Madrilènes ont provisoirement 7 points d'avance en tête de la Liga !https://t.co/nRceouhYZH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 1, 2025

Le capitaine de l’équipe de France a d’abord ouvert le score sur penalty en prenant le gardien adverse à contre-pied (19e) avant de doubler la mise à peine une dizaine de minutes plus tard en reprenant du pied gauche un centre d’Arda Güler (31e).

Et l’ancien joueur de Monaco et du PSG aurait même pu inscrire un triplé juste avant la pause. Mais il a laissé le deuxième penalty obtenu par le club madrilène à Vinicius Jr., dont la tentative a été parfaitement détourné par le gardien de Valence (43e). Dans la foulée, Jude Bellingham a trouvé le chemin d’une frappe enroulé du pied droit (44e) puis Alvaro Carreras a scellé le succès des Merengues à moins de dix minutes du coup de sifflet final (81e), alors que Kylian Mbappé avait cédé sa place à Endrick quelques minutes plus tôt (79e).

Avec le sentiment du devoir accompli. Le champion du monde 2018 a déjà marqué 13 buts en 11 journées de championnat, et 21 toutes compétitions confondues. De son côté, le Real Madrid a enchaîné une 13e victoire en 14 matchs cette saison et compte provisoirement 7 points d'avance en tête du championnat d'Espagne. C’est donc en pleine confiance que Kylian Mbappé et ses coéquipiers s'apprêtent à affronter Liverpool, ce mardi, lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.