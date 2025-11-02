«Il a un peu de budget» : Antoine Dupont régale ses coéquipiers après sa prolongation avec le Stade Toulousain (vidéo)

Les joueurs du Stade Toulousain ont fêté, samedi soir, leur victoire contre le Stade Français en Top 14 (29-17), mais aussi la prolongation de contrat d’Antoine Dupont jusqu’en 2031.

L’ambiance était à la fête du côté du Stade Toulousain. Le club haut-garonnais a dignement célébré son succès, samedi 1er novembre, dans le choc contre le Stade Français en Top 14 (29-17), mais aussi le nouveau contrat d’Antoine Dupont (28 ans). Sous contrat jusqu’en 2027, le demi de mêlée tricolore a prolongé avec les «Rouge et Noir» jusqu’en 2031, signant son nouveau bail à la mi-temps de la rencontre au milieu du terrain devant le public d’Ernest-Wallon.

Antoine Dupont prolonge son aventure avec Toulouse, dans son jardin d’Ernest Wallon 🤩@StadeToulousain ✍️ @Dupont9Apic.twitter.com/N4X5979FCC — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 1, 2025

«C’était un rêve d’enfant pour moi de porter ce maillot un jour. Et c’est mon rêve éveillé d’adulte de poursuivre l’aventure ici. C’est encore plus spécial pour moi de partager tout ça avec vous aujourd’hui. Vous me manquez beaucoup et j’espère que la prochaine fois qu’on se verra, j’aurai des crampons aux pieds», a déclaré l’international tricolore (59 sélections), écarté des terrains depuis le mois de mars en raison d’une grave blessure au genou droit.

Et à l’issue de la partie, Antoine Dupont était à nouveau présent sur la pelouse aux côtés de ses coéquipiers et d’Ugo Mola réunis en cercle. Le tout dans une ambiance conviviale, avec l’objectif de célébrer leur succès, ainsi que la prolongation de leur partenaire. «J’avais prévu de vous payer une bière. Mais comme Toto a resigné pour longtemps, il va payer sa bière !», a lâché l’entraîneur de Toulouse, dans des images captées par Canal+.

«On en a tous un peu besoin, moi le premier. En plus, Toto a un peu de budget», a ajouté Ugo Mola. Et si on lui a forcé un peu la main, Antoine Dupont ne s’est pas débiné. «On m’a un peu mis le couteau sous la gorge mais c’est avec grand plaisir !», a-t-il confié au micro de Canal+. Et la soirée a dû se terminer aussi bien qu’elle n’avait commencé.