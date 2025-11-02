Toute l’actu en direct 24h/24
«J’étais énervé» : Xabi Alonso recadre sèchement Vinicius Jr. après son pénalty manqué

Vinicius Jr. a manqué un pénalty contre Valence en Liga. Vinicius Jr. a manqué un pénalty contre Valence en Liga. [Pressinphoto / Icon Sport]
Malgré la large victoire, samedi soir, contre Valence en Liga (4-0), l’entraîneur de Real Madrid était quelque peu agacé par le pénalty manqué par Vinicius Jr.

Il n’était pas complètement satisfait. Le Real Madrid a décroché une large victoire, samedi soir, sur sa pelouse du stade Santiago-Bernabeu contre Valence en Liga (4-0) avec notamment un doublé de Kylian Mbappé (19e, 31e). 

Mais si le club espagnol a consolidé sa place en tête du classement avec 7 points d’avance sur le FC Barcelone, qui reçoit, ce dimanche, Elche, l’entraîneur des Merengue est apparu quelque peu agacé.

«J’aime bien que les penalties soient marqués»

La faute au penalty manqué par Vinicius Jr. juste avant la pause. Alors que Kylian Mbappé, qui aurait pu inscrire un triplé, a laissé son coéquipier tenter de transformer la sentence, l’attaquant brésilien a vu sa tentative être détournée par le gardien adversaire. Ce qui n’a pas été du goût de Xabi Alonso. «J’étais énervé qu’on rate ce penalty», a lâché le coach espagnol avant d’expliquer la désignation des tireurs.

«Kylian n’est pas le seul tireur. Nous en avons plusieurs. Mais Kylian est le premier. Ensuite, des décisions sont prises. J’aime bien que les penalties soient marqués… Le premier l’a été par Kylian et j’aurais aimé marquer le deuxième», a regretté l’ancien milieu de terrain.

Kylian Mbappé a inscrit 13 buts en 11 journées de championnat cette saison.
Et avant de se déplacer, mardi, à Liverpool pour la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, cette sortie ne va pas aplanir les relations entre les deux hommes. La semaine passée, Vinicius Jr., qui n’a plus marqué depuis un mois, avait eu des propos virulents et avait refusé de la main de son entraîneur lors de son remplacement lors du Classico contre le FC Barcelone. 

